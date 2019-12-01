«Получаю удовольствие от того, как выгляжу в свои почти 40». Как минчанка изменила фигуру без тренажерки

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY объявил конкурс « Реальный ЗОЖ »: белорусы рассказывают о том, как они увлеклись спортом или правильным питанием, похудели или набрали мышечную массу, — и считают, во сколько это обошлось. 38-летняя Светлана Мурашко, диспетчер «Белаэронавигации», рассказала о последствиях лишнего веса для здоровья — и о том, как ей удалось измениться.



Фото: и​​​​​з личного архива героини

«Врачи сказали, что грыжа следствие избыточного веса»

После рождения второго ребенка в 2009 году (сразу после родов я весила 66 кг) и длительного кормления грудью я очень поправилась (в 2011 мой вес был 95 кг). Может быть, я бы так и жила с лишним весом — если бы не взбунтовался организм.



Фото: из личного архива героини

У меня начались сильные боли в спине. Целый год я была постоянным пациентом невролога. Была сделана куча уколов и капельниц, выпито неимоверное количество таблеток. К сожалению, улучшений не было. После МРТ врачи смогли поставить правильный диагноз: грыжа межпозвоночных дисков поясничного отдела (из-за чего был передавлен нерв левой ноги). В начале 2012 года мне сделали две операции на позвоночнике. Уже в больнице от врачей я узнала, что грыжа стала следствием избыточного веса, слабости мышц спины и брюшного пресса.

Прогнозы врачей были неутешительны… Каблуки не носить, чувствительность левой ноги, возможно, не восстановится, тяжелое не поднимать (моей дочери на тот момент было два года), домашними делами (даже мытьем полов) заниматься только в специальном корсете. В общем, беречь себя, как хрустальную вазу.

«В суп не кладу картофель»

Полгода ушло на восстановление. Ежедневно я выполняла комплекс упражнений, который мне рекомендовал врач в больнице, — для спины и укрепления пресса. Тренировки стали частью моей жизни. Я начала чувствовать себя намного лучше, появился интерес к жизни.



Фото: із личного архива героини

Первым делом я решила сбросить вес. Из моего рациона исчезли сахар, булки, копчености и вредные «вкусняшки». Я начала по-новому чувствовать вкус чая, кофе, творога и фруктов. Полюбила горький шоколад и зефир. Постепенно вся моя семья полностью отказалась от жареного, мучного, жирного. Исключили все газированные напитки: заменили их на обычную воду — или с добавлением мяты, имбиря, лимона. Научились завтракать: оказалось, это совсем несложно. Наше питание очень разнообразно: присутствуют все виды мяса, крупы, рыба — еду я запекаю, тушу или готовлю в мультиварке. Суп готовлю без картофеля: зачем он там нужен, если есть другие овощи и крупы? Полюбили чечевицу и нут. Большая часть порции — овощи. Едим 4−5 раз в день, и семье это нравится.

«Тренировки не стоят ни рубля»



Фото: из личного архива героини

У меня начал уходить лишний вес. И я решила: буду ходить на каблуках, водить машину и вести активный образ жизни! У меня двое деток, которые нуждаются в активной, здоровой маме. В конце концов, я молодая женщина, должна жить и наслаждаться жизнью.

Выбрала упражнения, которые подтянули бы тело и укрепили мышцы — но не вредили позвоночнику. Начала с видеоуроков по йоге: появилась гибкость. Через пару месяцев я уже занималась пилатесом (тоже видеоуроки). После каждого занятия летала, ощущала легкость и желание свернуть горы.



Фото: из личного архива героини

Окружающие стали замечать, что я похудела и замечательно выгляжу. Это меня вдохновило! Мой вес сейчас 62−63 кг при росте 166 см — поддерживаю его последние четыре года.

Я купила фитбол, гантели, фитнес-резинки и ленты. По видеоурокам тренируюсь через день: начинаю с разминки, 40−50 минут — силовая тренировка, а потом обязательно растяжка. За занятия не плачу ни рубля (спасибо, YouTube!), а фитнес-инвентарь обошелся в 100 рублей — и пользуюсь им я уже три года. Получается, все мои затраты — собственное желание и время.



Фото: із личного архива героини

Теперь для меня спорт — это жизнь. Научилась чувствовать свое тело, любить себя. Получаю огромное удовольствие от того, как выгляжу в свои почти 40. От того, как мой уже взрослый сын гордится мной (многие думают, что мы брат и сестра). От того, что я молода, красива и здорова!

Милые девушки, я на своем опыте убедилась, что, имея возможность приобрести фитнес-инвентарь для работы над своим телом, который может поместиться даже в дамскую сумочку, и не тренироваться — это преступление. Нужно любить себя и находить время на себя. У меня так же, как и у большинства женщин, дети, школа, кружки, работа, домашний быт, но все же здоровье должно быть на первом месте! Ведь больные мы никому не нужны. Желаю всем здоровья!