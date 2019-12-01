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На МКАД-2 Renault насквозь «прошило» отбойником: водитель погиб
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки погиб при столкновении с дорожным ограждением на МКАД-2. Об этом
Смертельная авария произошла 2 декабря, около 12.20. По предварительной информации, 49-летний водитель Renault Megane Scenic ехал по трассе М14 (МКАД-2) и на 32-м километре дороги врезался в отбойник. В результате столкновения металлическая конструкция вошла в салон автомобиля и вышла через крышку багажника.
Водителя из автомобиля доставали спасатели. От полученных травм он умер на месте ДТП, не приходя в сознание.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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В результате столкновения металлическая конструкция вошла в салон автомобиля и вышла через крышку багажника.
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