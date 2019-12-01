На МКАД-2 Renault насквозь «прошило» отбойником: водитель погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки погиб при столкновении с дорожным ограждением на МКАД-2. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Смертельная авария произошла 2 декабря, около 12.20. По предварительной информации, 49-летний водитель Renault Megane Scenic ехал по трассе М14 (МКАД-2) и на 32-м километре дороги врезался в отбойник. В результате столкновения металлическая конструкция вошла в салон автомобиля и вышла через крышку багажника.

Водителя из автомобиля доставали спасатели. От полученных травм он умер на месте ДТП, не приходя в сознание.





На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.