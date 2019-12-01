Диана Шурыгина развелась

Источник материала: Tut.by

Диана Шурыгина и Андрей Шлянин сообщили о расставании еще в начале октября, но теперь звезда ток-шоу официально стала свободной. Сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, но все равно переживает, что первый брак закончился так быстро, пишет «СтарХит».

Слухи о том, что Диана изменяет мужу появились еще летом, а после она и сама подтвердила, что испытывает симпатию к другому.



Фото: Instagram / shurygina_diana555

И все же развод стал потрясением для 20-летней Дианы. Своей реакцией она поделилась с подписчиками. Оказывается, Андрей только на днях забрал свидетельство о расторжении брака из загса, о чем сообщил Шурыгиной по телефону. «Я не верю. У меня выбило мозги. Хотела вам сказать, что чувствую сейчас, но рядом Денис, поэтому не могу. Как-нибудь буду одна и поболтаю с вами», — поделилась эмоциями телезвезда.

По словам Дианы, одной из причин развода стало ее нежелание иметь детей. Якобы Андрей очень хотел малыша, она же понимала, что еще не готова к исполнению родительских обязанностей. С новым избранником звезда ток-шоу пока счастлива: у влюбленных совпадают как жизненные цели, так и взгляды. Сейчас они много путешествуют, и Денис часто балует возлюбленную дорогими подарками.

Напомним, что Диана прославилась после скандальной истории с изнасилованием. Тогда, в эфире популярного телешоу, она заявила, что знакомый Сергей Семенов вынудил ее заняться сексом на вечеринке. На тот момент Шурыгина была еще несовершеннолетней (ей было 16).

Именно на шоу «Пусть говорят» Диана встретила Андрея Шлянина, который работал телеоператором. Отношения влюбленных развивались стремительно, и вскоре они решили пожениться. Пышная церемония бракосочетания прошла в Москве в присутствии не только родственников пары, но и некоторых звезд.

Сейчас Шурыгина зарабатывает в основном благодаря рекламе в социальных сетях. К примеру, на ее страницу в Instagram подписано более миллиона человек. Девушка рассказывала, что свалившаяся популярность стала для нее шоком, но теперь она благодарна фанатам за поддержку и понимание.