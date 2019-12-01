Уцелевшие этажи обследуем, машины восстановим. Застройщик - о ЧП в новостройке на Дзержинского

Источник материала: Tut.by

Вечером 30 ноября в строящемся ЖК «Гранд Хаус» на проспекте Дзержинского обрушились перекрытия 19-го и 18-го этажей третьей секции. В ЧП, к счастью, никто не пострадал. Сейчас застройщик ведет работы по демонтажу обрушившихся перекрытий. Мы узнали, что могло послужить причиной обрушения бетонных перекрытий и оправдаются ли опасения дольщиков насчет разбора нескольких этажей. Подробнее — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото предоставлено TUT.BY читателем Артемом

Квартиры на обрушившихся этажах еще не были проданы

В компании-застройщике ООО «Датч Стар» пояснили TUT.BY: при завершении бетонных работ на 20-м этаже произошло обрушение межэтажного перекрытия 19 этажа. По данным МЧС, площадь повреждения составила около 400 квадратных метров.

— МЧС обследовало остальные этажи секции на предмет дальнейших разрушений, были выполнены страховочные мероприятия, в том числе установлены подпорки и ограждения. Причины инцидента должна установить созданная специальная комиссия, куда вошли представители Госнадзора, Главстройэкспертизы, представители заказчика, генподрядчика, проектировщика и иные специалисты профильных организаций. Первое заседание комиссии состоится уже сегодня, после чего будет определен план действий по демонтажу разрушенных конструкций и проведению лабораторных испытаний третьей секции, — прокомментировали в компании.

Там же рассказали, что квартиры на обрушившихся этажах еще не были проданы, так как их предлагают в последнюю очередь. А вот остальные этажи раскуплены.

— Действительно, дольщики волнуются, есть ли последствия после удара: повело — не повело. — После проведения лабораторных испытаний экспертной организацией будет установлен точный объем повреждений, результаты которых будут доведены до дольщиков. Все поврежденные конструкции будут разбираться. Сейчас специалисты подрядной организации допущены на объект и уже начали устранение последствий инцидента.

— В момент ЧП повреждения получили два автомобиля. Будет ли компания пересматривать границы ограждения стройплощадки?

— Территория была ограждена с соблюдением всех страховочных мер. Что касается поврежденных машин, с владельцами авто уже связались и согласовываем их восстановление.

Также застройщик заверил, что для сданной в эксплуатацию четвертой секции никакой опасности нет. Секции между собой фактически не связаны и имеют деформационные швы.

А что говорят те, кто в этом разбирается?

Мы попросили специалиста высокого уровня, который хорошо разбирается в теме, прокомментировать обрушение межэтажного перекрытия и порассуждать о том, чем это может аукнуться. Источник согласился это сделать на условиях анонимности. Вот что он рассказал:

— Нужно понимать, что обрушение произошло в момент монтажа, а не уже когда забетонировано и бетон набирает прочность. И оно, скорее всего, связано с технологией строительства, некачественной опалубочной работой. Бывает, что многократная повторная нагрузка приводит к усталости металла при нагружении опалубки. Из-за этого может происходить обрушение самой опалубочной системы. Поэтому опалубку нужно устанавливать правильно и четко, и контролировать потом как она установлена.

Контролирует качество опалубки — главный инженер стройплощадки. Он должен следить за тем, что все должно быть хорошо. Однако есть еще и человеческий фактор, когда инженер проследил, а строители что-то сделали не так.

— Как обрушение может повлиять на остальные этажи секции и на конструкцию в целом?

— Вот это уже надо смотреть. Конструкции рассчитаны на статическую нагрузку. А тут мгновенно возникает большая динамическая нагрузка — аварийная, под которую конструкции не рассчитаны. И как конструкция себя поведет, воспримет или пойдет трещинами — это уже надо детально обследовать.

Плановые и внеплановые обрушения перекрытий. У кого еще было?

ЧП с обрушением плиты перекрытия случались и раньше. Мы вспомнили три самых громких истории.

ЖК «Петровщина»

Минувшим летом, 27 июня, в строящейся многоэтажке «Айрона» возле метро «Петровщина» обрушилась плита перекрытия. Обошлось без пострадавших. Директор ОДО «Айрон» Валерий Шамрило пообещал, что по вопросу случившегося будет проведена служебная проверка.

Было предположение, что из-за сильного дождя вода могла придать незастывшему бетону дополнительный вес и опоры опалубки плиты перекрытия могли не выдержать.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Маяк Минска»

28 февраля очевидцы сообщили TUT.BY об обрушении плиты перекрытия в строящемся жилом доме в «Маяке Минска». Госстройнадзор на основании опубликованных фото очевидцев назначил проверку. Строительство было остановлено почти на два месяца.

В официальном комментарии для TUT.BY ИООО «Зомекс Инвестмент» назвал «уткой» информацию об обрушении этажа на строящемся объекте в составе многофункционального комплекса «Маяк Минска» и добавил, что все работы на объекте ведутся под неусыпным контролем специалистов и все, в том числе и демонтаж (а не как все подумали, что обрушение) — были плановыми.





Инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по Минску после проверки пришла к выводу , что в процессе бетонирования плиты перекрытия произошла потеря устойчивости опалубки, которая привела к деформации с находящейся в ней бетонной смесью. По фактам допущенных нарушений Инспекцией привлечены к административной ответственности должностные лица подрядчика и технического надзора заказчика

«Шантэр Хилл»

13 сентября 2017 года на стройке гостинично-делового комплекса в элитном районе Веснинка произошло ЧП : при заливке перекрытия третьего этажа рухнула опалубка. Обошлось без жертв.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Комплекс «Шантэр Хилл» начали строить на проспекте Победителей в 2016 году. Заказчиком проекта возле Дроздов тогда выступила компания «Интерсервис» Александра Шакутина и Николая Воробья, генподрядчиком — китайская Citic Construction. Но позже Воробей вышел из проекта , и новым заказчиком стала связанная с Шакутиным компания «Наванеп». Архитектурный проект разрабатывала турецкая BB Group.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас комплекс на завершающей стадии строительства. Сдать его планируют уже в следующем году.