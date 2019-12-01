ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уцелевшие этажи обследуем, машины восстановим. Застройщик - о ЧП в новостройке на Дзержинского

02.12.2019 15:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вечером 30 ноября в строящемся ЖК «Гранд Хаус» на проспекте Дзержинского обрушились перекрытия 19-го и 18-го этажей третьей секции. В ЧП, к счастью, никто не пострадал. Сейчас застройщик ведет работы по демонтажу обрушившихся перекрытий. Мы узнали, что могло послужить причиной обрушения бетонных перекрытий и оправдаются ли опасения дольщиков насчет разбора нескольких этажей. Подробнее — в материале REALTY.TUT.BY.


Фото предоставлено TUT.BY читателем Артемом

Квартиры на обрушившихся этажах еще не были проданы

В компании-застройщике ООО «Датч Стар» пояснили TUT.BY: при завершении бетонных работ на 20-м этаже произошло обрушение межэтажного перекрытия 19 этажа. По данным МЧС, площадь повреждения составила около 400 квадратных метров.

— МЧС обследовало остальные этажи секции на предмет дальнейших разрушений, были выполнены страховочные мероприятия, в том числе установлены подпорки и ограждения. Причины инцидента должна установить созданная специальная комиссия, куда вошли представители Госнадзора, Главстройэкспертизы, представители заказчика, генподрядчика, проектировщика и иные специалисты профильных организаций. Первое заседание комиссии состоится уже сегодня, после чего будет определен план действий по демонтажу разрушенных конструкций и проведению лабораторных испытаний третьей секции, — прокомментировали в компании.

Там же рассказали, что квартиры на обрушившихся этажах еще не были проданы, так как их предлагают в последнюю очередь. А вот остальные этажи раскуплены.

— Действительно, дольщики волнуются, есть ли последствия после удара: повело — не повело. — После проведения лабораторных испытаний экспертной организацией будет установлен точный объем повреждений, результаты которых будут доведены до дольщиков. Все поврежденные конструкции будут разбираться. Сейчас специалисты подрядной организации допущены на объект и уже начали устранение последствий инцидента.

— В момент ЧП повреждения получили два автомобиля. Будет ли компания пересматривать границы ограждения стройплощадки?

— Территория была ограждена с соблюдением всех страховочных мер. Что касается поврежденных машин, с владельцами авто уже связались и согласовываем их восстановление.

Также застройщик заверил, что для сданной в эксплуатацию четвертой секции никакой опасности нет. Секции между собой фактически не связаны и имеют деформационные швы.

А что говорят те, кто в этом разбирается?

Мы попросили специалиста высокого уровня, который хорошо разбирается в теме, прокомментировать обрушение межэтажного перекрытия и порассуждать о том, чем это может аукнуться. Источник согласился это сделать на условиях анонимности. Вот что он рассказал:

— Нужно понимать, что обрушение произошло в момент монтажа, а не уже когда забетонировано и бетон набирает прочность. И оно, скорее всего, связано с технологией строительства, некачественной опалубочной работой. Бывает, что многократная повторная нагрузка приводит к усталости металла при нагружении опалубки. Из-за этого может происходить обрушение самой опалубочной системы. Поэтому опалубку нужно устанавливать правильно и четко, и контролировать потом как она установлена.

Контролирует качество опалубки — главный инженер стройплощадки. Он должен следить за тем, что все должно быть хорошо. Однако есть еще и человеческий фактор, когда инженер проследил, а строители что-то сделали не так.

— Как обрушение может повлиять на остальные этажи секции и на конструкцию в целом?

— Вот это уже надо смотреть. Конструкции рассчитаны на статическую нагрузку. А тут мгновенно возникает большая динамическая нагрузка — аварийная, под которую конструкции не рассчитаны. И как конструкция себя поведет, воспримет или пойдет трещинами — это уже надо детально обследовать.

Плановые и внеплановые обрушения перекрытий. У кого еще было?

ЧП с обрушением плиты перекрытия случались и раньше. Мы вспомнили три самых громких истории.

ЖК «Петровщина»

Минувшим летом, 27 июня, в строящейся многоэтажке «Айрона» возле метро «Петровщина» обрушилась плита перекрытия. Обошлось без пострадавших. Директор ОДО «Айрон» Валерий Шамрило пообещал, что по вопросу случившегося будет проведена служебная проверка.

Было предположение, что из-за сильного дождя вода могла придать незастывшему бетону дополнительный вес и опоры опалубки плиты перекрытия могли не выдержать.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Маяк Минска»

28 февраля очевидцы сообщили TUT.BY об обрушении плиты перекрытия в строящемся жилом доме в «Маяке Минска». Госстройнадзор на основании опубликованных фото очевидцев назначил проверку. Строительство было остановлено почти на два месяца.

В официальном комментарии для TUT.BY ИООО «Зомекс Инвестмент» назвал «уткой» информацию об обрушении этажа на строящемся объекте в составе многофункционального комплекса «Маяк Минска» и добавил, что все работы на объекте ведутся под неусыпным контролем специалистов и все, в том числе и демонтаж (а не как все подумали, что обрушение) — были плановыми.


Инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по Минску после проверки пришла к выводу, что в процессе бетонирования плиты перекрытия произошла потеря устойчивости опалубки, которая привела к деформации с находящейся в ней бетонной смесью. По фактам допущенных нарушений Инспекцией привлечены к административной ответственности должностные лица подрядчика и технического надзора заказчика

«Шантэр Хилл»

13 сентября 2017 года на стройке гостинично-делового комплекса в элитном районе Веснинка произошло ЧП: при заливке перекрытия третьего этажа рухнула опалубка. Обошлось без жертв.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Комплекс «Шантэр Хилл» начали строить на проспекте Победителей в 2016 году. Заказчиком проекта возле Дроздов тогда выступила компания «Интерсервис» Александра Шакутина и Николая Воробья, генподрядчиком — китайская Citic Construction. Но позже Воробей вышел из проекта, и новым заказчиком стала связанная с Шакутиным компания «Наванеп». Архитектурный проект разрабатывала турецкая BB Group.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас комплекс на завершающей стадии строительства. Сдать его планируют уже в следующем году.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Узнали, чем опасно обрушение плиты перекрытия в новостройке на проспекте Дзержинского.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дети электробезопасность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика