ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КХЛ. Минское «Динамо» в гостях проиграло «Барысу»

02.12.2019 15:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает серию неудач, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 1 декабря «зубры» гостили в Нур-Султане у «Барыса» и потерпели поражение от казахстанской команды. Это, кстати, шестая осечка «Динамо» в семи последних матчах чемпионата КХЛ.

КХЛ. Минское «Динамо» в гостях проиграло «Барысу»

В поединке с «Барысом» минчане дважды пропустили в начале второй двадцатиминутки. Вскоре Когалев провел шайбу в ответ. Но больше поразить ворота хозяев льда не удалось.

КХЛ. Минское «Динамо» в гостях проиграло «Барысу»

А вот хоккеисты «Барыса» забросили еще трижды. 1:5 – не в пользу «Динамо». Впереди у минчан матч против «Сочи», он пройдет 3 декабря.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает серию неудач, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 1 декабря «зубры» гостили в Нур-Султане у «Барыса» и потерпели...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Получаю удовольствие от того, как выгляжу в свои почти 40». Как минчанка изменила фигуру без тренажерки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика