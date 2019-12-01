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Батутист Иван Литвинович завоевал серебряную медаль на ЧМ в Токио

02.12.2019 15:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорус Иван Литвинович завоевал серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте, который проходит в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Батутист Иван Литвинович завоевал серебряную медаль на ЧМ в Токио

Наш спортсмен показал второй результат в индивидуальных прыжках. В аналогичном виде программы у женщин на первую ступень пьедестала почета поднялась японка Мори Хикару.

Люди в материале: Иван Литвинович
 
 
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Новости Беларуси. Белорус Иван Литвинович завоевал серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте, который проходит в Токио, сообщили в программе...
 
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