|
В Слуцком районе погиб водолаз, который извлекал из реки тело рыбака
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства гибели рыбака и водолаза в Слуцком районе.
Как
1 декабря тело пропавшего было обнаружено подо льдом в реке Сивельга около деревни Великий Быков. Во время извлечения тела рыбака погиб один из водолазов поисковой группы Минской областной организации ОСВОД.
Место происшествия изучается. Назначено проведение судмедэкспертиз с целью установления причин смерти мужчин. Выясняются все детали случившегося.
Осенью 2019 года в реке Чечера было обнаружено тело пропавшей гомельчанки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства гибели рыбака и водолаза в Слуцком районе. Как сообщает Следственный комитет, 30 ноября в милицию обратились...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)