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В Слуцком районе погиб водолаз, который извлекал из реки тело рыбака

02.12.2019 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства гибели рыбака и водолаза в Слуцком районе. 

Как сообщает Следственный комитет, 30 ноября в милицию обратились родственники 36-летнего рыбака. По их словам, мужчина ушёл на подводную рыбалку и не вернулся. 

1 декабря тело пропавшего было обнаружено подо льдом в реке Сивельга около деревни Великий Быков. Во время извлечения тела рыбака погиб один из водолазов поисковой группы Минской областной организации ОСВОД. 

Место происшествия изучается. Назначено проведение судмедэкспертиз с целью установления причин смерти мужчин. Выясняются все детали случившегося. 

Осенью 2019 года в реке Чечера было обнаружено тело пропавшей гомельчанки.

Женщину разыскивали несколько дней – здесь подробности

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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства гибели рыбака и водолаза в Слуцком районе.  Как сообщает Следственный комитет, 30 ноября в милицию обратились...
 
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