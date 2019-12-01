|
«Результат немного неожиданный». Волейбольная «Минчанка» проиграла москвичкам из «Динамо»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В рамках российской суперлиги волейбольная «Минчанка» накануне встречалась с московским «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Виктора Гончарова не лучшим образом действовали на приеме, и проиграли в трех партиях – 12:25, 7:25, 10:25.
Дарья Володько, игрок ВК «Минчанка»:
Впереди у белорусского клуба домашняя встреча кубка ЕКВ. 4 декабря «Минчанка» примет швейцарский НУК из Невшателя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В рамках российской суперлиги волейбольная «Минчанка» накануне встречалась с московским «Динамо», сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)