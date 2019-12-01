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«Результат немного неожиданный». Волейбольная «Минчанка» проиграла москвичкам из «Динамо»

02.12.2019 15:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В рамках российской суперлиги волейбольная «Минчанка» накануне встречалась с московским «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Виктора Гончарова не лучшим образом действовали на приеме, и проиграли в трех партиях – 12:25, 7:25, 10:25.

«Результат немного неожиданный». Волейбольная «Минчанка» проиграла москвичкам из «Динамо»

Дарья Володько, игрок ВК «Минчанка»:
Начнем с того, что соперник очень сильный. Это не показатель того, что сейчас идет во второй части турнирной таблицы, он (соперник – прим. ред.) достоин чемпионства и видно, что добавляет. Но результат немного неожиданный, думала, будет немного другой. Я не говорю о какой-то там победе, а о равной борьбе, по крайней мере. Не получился прием, и соответственно, мы перешли на очень простую игру. А с такими опытными игроками это непозволительно.

«Результат немного неожиданный». Волейбольная «Минчанка» проиграла москвичкам из «Динамо»

Впереди у белорусского клуба домашняя встреча кубка ЕКВ. 4 декабря «Минчанка» примет швейцарский НУК из Невшателя.

Люди в материале: Дарья Володько
 
 
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Новости Беларуси. В рамках российской суперлиги волейбольная «Минчанка» накануне встречалась с московским «Динамо», сообщили в программе...
 
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