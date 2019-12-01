ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно мужчина забрал чужую собаку, а она сбежала и вернулась к хозяйке

02.12.2019 14:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 ноября в Гродно мужчине показалось, что находившаяся возле торгового центра собака замёрзла, поэтому он забрал её в строительную бытовку. 

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, примерно в час дня 69-летняя жительница Гродно пришла в ТЦ. Женщина привязала свою таксу возле здания и вошла внутрь. Когда через полчаса гражданка вышла на улицу, питомца уже не было. 

Владелица тут же позвонила в милицию. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что похитителемя является 49-летний мужчина. 

Гражданин вышел с территории одной из строительных организаций, расположенной неподалёку от ТЦ. Мужчина подошёл к скамейке, где была привязана такса. Сначала он минут пятнадцать гладил животное, а затем забрал. 

Сотрудникам милиции мужчина пояснил, что очень любит собак, а в тот момент был пьян. Ему показалось, что таксе холодно, хотя она была в комбинезоне. Гражданин отнёс питомца в строительную бытовку, снял с него ошейник, комбинезон и отпустил. 

После этого подозреваемый продолжил выпивать, а собака выскользнула через открытую дверь. Поскольку животное хорошо знает местность, оно самостоятельно вернулось домой. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». 

Месяцем ранее в Рогачёвском районе трое мужчин пытались украсть двух коров. 

Машину с животными остановили милиционеры – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 29 ноября в Гродно мужчине показалось, что находившаяся возле торгового центра собака замёрзла, поэтому он забрал её в строительную бытовку.  Как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Начнется ли в декабре настоящая зима? Что говорят синоптики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика