|
В Гродно мужчина забрал чужую собаку, а она сбежала и вернулась к хозяйке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 ноября в Гродно мужчине показалось, что находившаяся возле торгового центра собака замёрзла, поэтому он забрал её в строительную бытовку.
Как
Владелица тут же позвонила в милицию. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что похитителемя является 49-летний мужчина.
Гражданин вышел с территории одной из строительных организаций, расположенной неподалёку от ТЦ. Мужчина подошёл к скамейке, где была привязана такса. Сначала он минут пятнадцать гладил животное, а затем забрал.
Сотрудникам милиции мужчина пояснил, что очень любит собак, а в тот момент был пьян. Ему показалось, что таксе холодно, хотя она была в комбинезоне. Гражданин отнёс питомца в строительную бытовку, снял с него ошейник, комбинезон и отпустил.
После этого подозреваемый продолжил выпивать, а собака выскользнула через открытую дверь. Поскольку животное хорошо знает местность, оно самостоятельно вернулось домой.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».
Месяцем ранее в Рогачёвском районе трое мужчин пытались украсть двух коров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 29 ноября в Гродно мужчине показалось, что находившаяся возле торгового центра собака замёрзла, поэтому он забрал её в строительную бытовку. Как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)