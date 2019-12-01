Культурный Витебск. Спецпроект «Скетч-тур с АиФкой»

Источник материала: Аргументы и факты

Еженедельник «АиФ» продолжает тур по областным центрам Беларуси, чтобы с помощью набросков, скетчей, рассказать о главных достопримечательностях городов. На этот раз собачка Аифка отправилась в Витебск, который часто называют культурной столицей Беларуси.

Витебск - самый северный областной центр и один из старейших населенных пунктов республики. Согласно легенде город был основан княгиней Ольгой на берегах рек Западной Двины и Витьбы, давшей ему имя. Сегодня Витебск питают четыре реки: Западная Двина, Витьба, Лучоса и Лужеснянка, через которые переброшены 20 мостов и мостиков (кроме железнодорожных и путепроводов), 11 из них - пешеходные. Витебские мосты занимает отдельную страничку в истории города.





Рисунок Ольги Прониной

Мост в историю

Главный мост областного центра, который стал его достопримечательностью и символом, - Кировский мост (1). Его открыли к концу 1955 года, раньше на его месте был Двинский мост, который дважды взрывали во время Второй мировой войны. Панорама Витебска с Кировским мостом известна многим белорусам благодаря изображению на купюре номиналом 10 000 рублей образца 2001 года.

Со стороны моста открывается прекрасный вид на Свято-Успенский собор (2), восстановленный по образцу храма XVIII века, который располагался на Успенской горе до 1936 года.

Кстати, археологические раскопки доказывают, что Успенская гора, ранее называвшаяся Лысой, еще до появления в Витебске первых христианских храмов была местом, где существовало языческое святилище. Впервые христианская церковь на Лысой горе упоминается в документах, датируемых 1406 годом.

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Городское право

Еще одна визитная карточка города - ратуша, памятник архитектуры XVIII века (3). Сотни лет назад ратуша была символом самоуправления города. Первая ратуша в Витебске появилась, когда в 1597 году король Польши и Швеции, великий князь литовский Сигизмунд III Ваза даровал жителям Витебска Магдебургское право. Для заседания выборного органа самоуправления - магистрата - была построена деревянная ратуша. Но не прошло и 30 лет, как польские власти лишили город Магдебургского права, ратуша была разрушена, колокол переплавлен. За что же город попал в немилость? Население Витебска дало отпор униатскому архиепископу Иосафату Кунцевичу, который развязал гонения на православных жителей Витебска и Полоцка. Униат был убит, а город лишен права самому решать свою судьбу.

Следующий король Польши и князь ВКЛ Владислав IV вернул жителям города Магдебургское право в благодарность за заслуги во время войны с Москвой. Ратуша вновь была возведена, а в 1775 году на ее месте построено уже кирпичное здание, которое в перестроенном виде сохранилось до наших дней.

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Город с полотен

Статусом культурной столицы Витебск во многом обязан одному из самых известных уроженцев - Марку Шагалу. После учебы в Санкт-Петербурге и насыщенной жизни в Париже Шагал вернулся в родной город уже признанным художником. Он был назначен уполномоченным комиссаром по делам искусств Витебской губернии. Шагал создал, а позднее и возглавил Витебскую народную художественную школу (позже - Первое народное художественное училище), первый в Витебске публичный художественный музей, активно участвовал в работе агитационного театра, Теревсата (Театра революционной сатиры), где и был главным художником.

Сегодня один из обязательных пунктов при посещении Витебска - дом-музей Марка Шагала (4) на Покровской улице, в котором прошли детские и юношеские годы художника. В его экспозиции собраны предметы быта XIX-XX веков, архивные документы и первые работы, личные вещи художника и его семьи. Одна из крупнейших коллекций Шагала в мире, объединяющая более 300 оригинальных графических работ и репродукции самых известных картин, находится в Арт-центре Марка Шагала на левом берегу Западной Двины.

Если спросить у белоруса, с чем в первую очередь ассоциируется Витебск, самым популярным ответом будет «Славянский базар».

Международный фестиваль искусств в 1996 году вошел в пятерку крупнейших международных фестивалей мира. В нынешнем году собрал рекордное количество зрителей - 300 тысяч человек. Более 8 тысяч иностранцев, воспользовавшись безвизовым режимом, приехали в Витебск. Главная концертная площадка фестиваля - летний амфитеатр (5), который стал одной из самых узнаваемых в мире концертных площадок под открытым небом. Кстати, в Витебске появилась первая в Беларуси трамвайная система (6).

Следующий пункт скетч-тура с Аифкой - Могилев: город, который мог стать столицей Беларуси.