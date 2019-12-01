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Дом самого известного блогера планеты обокрали

02.12.2019 15:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жена блогера Феликса Чельберга (PewDiePie), у которого на YouTube более 100 миллионов подписчиков, сообщила, что дом молодоженов в Брайтоне ограбили. Об этом пишет The Metro.


Фото: instagram.com/itsmarziapie

Марция Чельберг написала в своем профиле в Instargam, что в дом молодоженов в Брайтоне вломились неизвестные и вынесли 90% драгоценностей, включая ювелирные изделия и другие украшения. Многие украденные вещи, по словам девушки, она собирала много лет.

«Я понимаю, что это просто материальные блага, и что я должна быть счастлива с тем, что у меня осталось. Но все равно я в шоке и мне очень грустно, что все это исчезло вот таким образом», — добавила Марция. Добрались ли грабители к каким-либо вещам, принадлежащим именно PewDiePie, пока не сообщается.

Многих пользователи в соцсетях новости о «выносе» дома знаменитой пары взволновала. Некоторые даже сделали несколько мемов, пишет Media Leaks:

19-летние мы, когда узнаем, кто ограбил дом Пьюдипая

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