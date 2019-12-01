Дом самого известного блогера планеты обокрали

Источник материала: Tut.by

Жена блогера Феликса Чельберга (PewDiePie), у которого на YouTube более 100 миллионов подписчиков, сообщила, что дом молодоженов в Брайтоне ограбили. Об этом пишет The Metro.



Фото: instagram.com/itsmarziapie

Марция Чельберг написала в своем профиле в Instargam, что в дом молодоженов в Брайтоне вломились неизвестные и вынесли 90% драгоценностей, включая ювелирные изделия и другие украшения. Многие украденные вещи, по словам девушки, она собирала много лет.

«Я понимаю, что это просто материальные блага, и что я должна быть счастлива с тем, что у меня осталось. Но все равно я в шоке и мне очень грустно, что все это исчезло вот таким образом», — добавила Марция. Добрались ли грабители к каким-либо вещам, принадлежащим именно PewDiePie, пока не сообщается.

Многих пользователи в соцсетях новости о «выносе» дома знаменитой пары взволновала. Некоторые даже сделали несколько мемов, пишет Media Leaks:

Us 19 year olds when we find out who robbed pewdiepie’s house pic.twitter.com/o5ik0rhEpS — Megan ♡ (@megan_sksksk) November 30, 2019