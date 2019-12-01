Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

В Сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде. Ролик доступен на официальном YouTube-канале франшизы.
Полноценный трейлер ленты выйдет 4 декабря, а сама картина появится в российском прокате 9 апреля 2020 года.
Известно, что это последний фильм «бондианы» с Дэниелом Крэйгом в главной роли. Всего он сыграл в пяти картинах об агенте 007.
Ранее издание
Ранее сообщалось, что фильм станет самым дорогим среди всех частей франшизы, а также что в новой ленте Бонд может жениться.