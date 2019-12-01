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Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

02.12.2019 14:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
wikipedia.org

В Сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде. Ролик доступен на официальном YouTube-канале франшизы.

Полноценный трейлер ленты выйдет 4 декабря, а сама картина появится в российском прокате 9 апреля 2020 года.

Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
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Известно, что это последний фильм «бондианы» с Дэниелом Крэйгом в главной роли. Всего он сыграл в пяти картинах об агенте 007.

Ранее издание The Daily Mail сообщало, что в начале фильма покажут Бонда, который отошел от дел и живет на Ямайке. Но впоследствии агента ждет последнее задание. На этот раз его оппонентом станет злодей, которого волнуют проблемы экологии. Эту роль сыграет Рами Малек. Съемки картины закончились в конце октября.

Ранее сообщалось, что фильм станет самым дорогим среди всех частей франшизы, а также что в новой ленте Бонд может жениться.

 

 
 
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wikipedia.org В Сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде. Ролик...
 
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