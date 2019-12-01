Сколько зарабатывают «Мисс Беларусь» Мария Василевич и самые «дорогие» новые депутаты

Источник материала: KYKY

Парламентские выборы закончились еще в прошлом месяце: из всех кандидатов депутатами стали 110 человек. TUT.by решил выяснить официальные доходы новобранцев, которые те указали за 2018 год. Их них мы отобрали шестерку самых заметных депутатов.

Самый «дорогой» депутат – председатель первичной профсоюзной организации «Беларуськалия» Андрей Струневский. Его доход за 2018 год составил 200,1 тысячи рублей. Но почти 138 тысяч рублей из этой суммы составили доходы от продажи квартиры. В собственности у Струневского – жилой дом площадью 206 квадратных метров, земельный участок площадью 0,0785 гектара в Солигорском районе, автомобиль «Мерседес-Бенц Е320» 2006 года выпуска.

Марина Ленчевская, начальник секретариата председателя правления «Сберегательного банка Беларусбанк», за 2018 год указала доход 120,4 тысячи рублей.

Экс-посол Беларуси в Турции Андрей Савиных за 2018 год указал доход в 8,6 тысячи рублей и 46 038 евро (около 106,8 тысячи рублей). В общей сложности – около 115 тысяч рублей.

Экс-глава Белтелерадиокомпании, руководитель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько указал за 2018 год доход в 83 тысячи рублей.

Доход почти в 63,1 тысячи рублей за прошлый год задекларировал депутат Игорь Марзалюк. У него в собственности квартира в Могилеве общей площадью 62,8 квадратного метра.

А вот Мария Василевич оказалась в числе депутатов с самыми низкими доходами. За 2018 год доход Василевич не превысил 15 099 рублей 35 копеек. Это в 13 раз меньше, чем у самого «богатого» депутата Андрея Струневского. В собственности — квартира в Минске площадью в 41,5 квадратного метра и легковой автомобиль.