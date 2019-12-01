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Годовые торги древесиной стали самыми крупными за всю историю их проведения

02.12.2019 15:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Годовые торги древесиной стали самыми крупными за всю историю их проведения

фото: twitter.com

Это произошло благодаря снятию ограничений по допуску покупателей на торги.

Годовые торги древесиной в заготовленном виде прошли на Белорусской универсальной товарной бирже, реализовано 3,45 млн куб.м на общую сумму 272 млн рубля, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Благодаря снятию ряда ограничений по допуску покупателей на торги по сравнению с прошлым годом объем продаж в натуральном выражении вырос на 10%, а в стоимостном - на 39%. Таким образом, нынешние торги стали самыми крупными за всю историю их проведения. А в результате конкуренции между покупателями 46% сделок совершены с повышением стартовой цены", - рассказал Роман Янив.

За три дня (20, 28 и 29 ноября) организации различной формы собственности выкупили 74% от общего объема древесного сырья, выставленного на биржевые торги. В частности, предприятия концерна "Беллесбумпром" приобрели 632,4 тыс. куб.м, предприятия холдинга ОАО 
 
 
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Это произошло благодаря снятию ограничений по допуску покупателей на торги.
 
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