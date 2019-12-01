Источник материала: Ежедневник



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Это произошло благодаря снятию ограничений по допуску покупателей на торги.

Годовые торги древесиной в заготовленном виде прошли на Белорусской универсальной товарной бирже, реализовано 3,45 млн куб.м на общую сумму 272 млн рубля, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Благодаря снятию ряда ограничений по допуску покупателей на торги по сравнению с прошлым годом объем продаж в натуральном выражении вырос на 10%, а в стоимостном - на 39%. Таким образом, нынешние торги стали самыми крупными за всю историю их проведения. А в результате конкуренции между покупателями 46% сделок совершены с повышением стартовой цены", - рассказал Роман Янив.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Годовые торги древесиной стали самыми крупными за всю историю их проведения Это произошло благодаря снятию ограничений по допуску покупателей на торги.

За три дня (20, 28 и 29 ноября) организации различной формы собственности выкупили 74% от общего объема древесного сырья, выставленного на биржевые торги. В частности, предприятия концерна "Беллесбумпром" приобрели 632,4 тыс. куб.м, предприятия холдинга ОАО