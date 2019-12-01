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«Мужики, очнитесь. Нас нужно постараться впечатлить». Открытое письмо Ники Сандрос комментаторам-мужчинам
Источник материала: Tut.by
После выхода
«На Тутбае вышла статья и фото о женщинах 50+, о том, какие они красотки и молодцы. Поддерживаю. Комменты как всегда
Меня всякий раз потрясают разговоры на тему „старая — не старая“ женщина. Такое ощущение, что все говорящие останутся вечно молодыми и свежими, и только особенные, проклятые-избранные бабы сморщатся и помрут. В моих глазах такие разговоры и комменты сразу характеризуют говорящего как человека тупого и катастрофически ограниченного.
Это из разряда мнений о том, что если женщина злится, то это исключительно от недостатка половых актов. Я просто брезгую общаться с людьми с таким мнением.
Вот прочитала комментарий под фотографиями женщин:
„Я хоть и мужчина в годах, но на женщин старше 40 чего-то не лежит душа совсем. Лучше я потрачусь на красивое и молодое тело пару раз в месяц. Чем буду спать с целлюлитными тетками не первой свежести“.
Заливисто хохочу.
У мороженых хеков получается даже секс за деньги ставить себе в плюс и в заслугу и в копилку свого о****ельного самомнения.
Чувак, если бы ты в своих „годах“ запостил фотокарточку себя и написал что-то типа „в моих годах я выгляжу бодрячком, молодцом, красавчиком, живчиком. Я спортивный, интересный, умный и могу позволить себе любую юную телочку бесплатно, а вялые запущенные женщины за 40 — не мое“ — это было бы мнение.
А то, что ты, унылое ты г**но, радуешься тому, что можешь купить себе немножечко секса у молодых, потому что на 40+ у тебя уже не стоит — ну это очень грустное сообщение, чувак. Ты, чувак, очень грустный. Серьезно. Еще немного — и даже денежка тебе не поможет. А у женщин на фото все будет прекраснейше, я тебе обещаю.
Вчера с подругами обсуждала это неприятное, непонятное, старпердическое свойство советских мужчин 40+. Они с какого-то перепуга считают, что являются подарком судьбы, что им ничего не нужно предпринимать для завоевания дамского сердца, что они могут сидеть с обвисшими щеками в рестиках, уныло потягивая вискарь и покуривая сигару, а дамы должны извиваться, наперебой стараясь захватить крошечки их обвисшего внимания.
Мужики, очнитесь. Время изменилось. Мы, свободные умом и духом женщины, уже догадались, что вас немало. Вас до хрена. И мы тоже выбираем. И нас, классных и адекватных, тоже нужно постараться впечатлить, а не просто уныло размахивать своим унылым х***м и дико гордиться тем, что ты „мальчик“.
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«Мужики, очнитесь. Нас нужно постараться впечатлить». Открытое письмо Ники Сандрос комментаторам-мужчинам
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