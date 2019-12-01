ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мужики, очнитесь. Нас нужно постараться впечатлить». Открытое письмо Ники Сандрос комментаторам-мужчинам

02.12.2019 16:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

После выхода нашей публикации о белорусках старше 50, которые приняли участие в откровенной фотосессии, многие мужчины нелестно высказались о внешности моделей и возрастном моделинге в принципе. Ну а художница Ника Сандрос нашла что ответить, разместив в своем фейсбуке «открытое письмо комментатору Тутбая и его однодумцам 40+».

«На Тутбае вышла статья и фото о женщинах 50+, о том, какие они красотки и молодцы. Поддерживаю. Комменты как всегда #рукалицо.


Меня всякий раз потрясают разговоры на тему „старая — не старая“ женщина. Такое ощущение, что все говорящие останутся вечно молодыми и свежими, и только особенные, проклятые-избранные бабы сморщатся и помрут. В моих глазах такие разговоры и комменты сразу характеризуют говорящего как человека тупого и катастрофически ограниченного.

Это из разряда мнений о том, что если женщина злится, то это исключительно от недостатка половых актов. Я просто брезгую общаться с людьми с таким мнением.

Вот прочитала комментарий под фотографиями женщин:

„Я хоть и мужчина в годах, но на женщин старше 40 чего-то не лежит душа совсем. Лучше я потрачусь на красивое и молодое тело пару раз в месяц. Чем буду спать с целлюлитными тетками не первой свежести“.

Заливисто хохочу.
У тебя не „душа не лежит“. У тебя не стоит душа, парень. Ничего не стОит.


У мороженых хеков получается даже секс за деньги ставить себе в плюс и в заслугу и в копилку свого о****ельного самомнения.

Чувак, если бы ты в своих „годах“ запостил фотокарточку себя и написал что-то типа „в моих годах я выгляжу бодрячком, молодцом, красавчиком, живчиком. Я спортивный, интересный, умный и могу позволить себе любую юную телочку бесплатно, а вялые запущенные женщины за 40 — не мое“ — это было бы мнение.

А то, что ты, унылое ты г**но, радуешься тому, что можешь купить себе немножечко секса у молодых, потому что на 40+ у тебя уже не стоит — ну это очень грустное сообщение, чувак. Ты, чувак, очень грустный. Серьезно. Еще немного — и даже денежка тебе не поможет. А у женщин на фото все будет прекраснейше, я тебе обещаю.


Вчера с подругами обсуждала это неприятное, непонятное, старпердическое свойство советских мужчин 40+. Они с какого-то перепуга считают, что являются подарком судьбы, что им ничего не нужно предпринимать для завоевания дамского сердца, что они могут сидеть с обвисшими щеками в рестиках, уныло потягивая вискарь и покуривая сигару, а дамы должны извиваться, наперебой стараясь захватить крошечки их обвисшего внимания.

Мужики, очнитесь. Время изменилось. Мы, свободные умом и духом женщины, уже догадались, что вас немало. Вас до хрена. И мы тоже выбираем. И нас, классных и адекватных, тоже нужно постараться впечатлить, а не просто уныло размахивать своим унылым х***м и дико гордиться тем, что ты „мальчик“.

Важные уточнения для нервных:

1) Не обобщаю. Лично мне везет, и в абсолютном большинстве случаев на пути встречаются потрясающие, умные, гордые, красивые мужчины. Я обожаю мужчин и 20- и 60+. Обожаю, с восхищением и благодарностью. Но когда слушаю истории приятельниц и читаю комменты на Тутбае (где можно прятаться под ником и быть собой), — волосы дыбом.

2) Справедливости ради нужно отметить, что женщин с прибабахом и короной набекрень тоже навалом. Но сейчас мой пост про редких классных женщин и широко распространенных в нашем ареале обитания мороженых хеков».

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После выхода нашей публикации о белорусках старше 50, которые приняли участие в откровенной фотосессии, многие мужчины нелестно высказались о внешности моделей и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Краснополье мужчина поссорился с братом и выстрелил в него из ружья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика