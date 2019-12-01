«Мужики, очнитесь. Нас нужно постараться впечатлить». Открытое письмо Ники Сандрос комментаторам-мужчинам

Источник материала: Tut.by

После выхода нашей публикации о белорусках старше 50, которые приняли участие в откровенной фотосессии, многие мужчины нелестно высказались о внешности моделей и возрастном моделинге в принципе. Ну а художница Ника Сандрос нашла что ответить, разместив в своем фейсбуке «открытое письмо комментатору Тутбая и его однодумцам 40+».

«На Тутбае вышла статья и фото о женщинах 50+, о том, какие они красотки и молодцы. Поддерживаю. Комменты как всегда #рукалицо .





Меня всякий раз потрясают разговоры на тему „старая — не старая“ женщина. Такое ощущение, что все говорящие останутся вечно молодыми и свежими, и только особенные, проклятые-избранные бабы сморщатся и помрут. В моих глазах такие разговоры и комменты сразу характеризуют говорящего как человека тупого и катастрофически ограниченного.

Это из разряда мнений о том, что если женщина злится, то это исключительно от недостатка половых актов. Я просто брезгую общаться с людьми с таким мнением.

Вот прочитала комментарий под фотографиями женщин:

„Я хоть и мужчина в годах, но на женщин старше 40 чего-то не лежит душа совсем. Лучше я потрачусь на красивое и молодое тело пару раз в месяц. Чем буду спать с целлюлитными тетками не первой свежести“.

Заливисто хохочу.

У тебя не „душа не лежит“. У тебя не стоит душа, парень. Ничего не стОит.





У мороженых хеков получается даже секс за деньги ставить себе в плюс и в заслугу и в копилку свого о****ельного самомнения.

Чувак, если бы ты в своих „годах“ запостил фотокарточку себя и написал что-то типа „в моих годах я выгляжу бодрячком, молодцом, красавчиком, живчиком. Я спортивный, интересный, умный и могу позволить себе любую юную телочку бесплатно, а вялые запущенные женщины за 40 — не мое“ — это было бы мнение.

А то, что ты, унылое ты г**но, радуешься тому, что можешь купить себе немножечко секса у молодых, потому что на 40+ у тебя уже не стоит — ну это очень грустное сообщение, чувак. Ты, чувак, очень грустный. Серьезно. Еще немного — и даже денежка тебе не поможет. А у женщин на фото все будет прекраснейше, я тебе обещаю.





Вчера с подругами обсуждала это неприятное, непонятное, старпердическое свойство советских мужчин 40+. Они с какого-то перепуга считают, что являются подарком судьбы, что им ничего не нужно предпринимать для завоевания дамского сердца, что они могут сидеть с обвисшими щеками в рестиках, уныло потягивая вискарь и покуривая сигару, а дамы должны извиваться, наперебой стараясь захватить крошечки их обвисшего внимания.

Мужики, очнитесь. Время изменилось. Мы, свободные умом и духом женщины, уже догадались, что вас немало. Вас до хрена. И мы тоже выбираем. И нас, классных и адекватных, тоже нужно постараться впечатлить, а не просто уныло размахивать своим унылым х***м и дико гордиться тем, что ты „мальчик“.

Важные уточнения для нервных: 1) Не обобщаю. Лично мне везет, и в абсолютном большинстве случаев на пути встречаются потрясающие, умные, гордые, красивые мужчины. Я обожаю мужчин и 20- и 60+. Обожаю, с восхищением и благодарностью. Но когда слушаю истории приятельниц и читаю комменты на Тутбае (где можно прятаться под ником и быть собой), — волосы дыбом. 2) Справедливости ради нужно отметить, что женщин с прибабахом и короной набекрень тоже навалом. Но сейчас мой пост про редких классных женщин и широко распространенных в нашем ареале обитания мороженых хеков».