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Ещё один провод подумать про ВИЧ

02.12.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

1 декабря во всём мире отмечается день борьбы со СПИДом.

ВИЧ-инфекция – вызывается вирусом иммунодефицита человека, характеризующийся медленным течением, поражением иммунной и нервной систем, с последующим развитием сопутствующих инфекций, новообразований, приводящих к летальному исходу. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – стадия ВИЧ-инфекции, наступающая в большинстве случаев через весьма длительный период после момента заражения вирусом.

Источником ВИЧ-инфекции является человек, содержится она в семенной жидкости, секрете шейки матки, лимфоцитах, плазме крови, спинномозговой жидкости, слезах, слюне, мочи и материнском молоке, но концентрация вируса в них различна. Реально инфекционными являются сперма, кровь и секрет шейки матки.

Имеется лишь три пути передачи ВИЧ от одного человека другому.

Первый путь половой.

Второй осуществляется при инъецировании или переливании инфицированной ВИЧ крови и ее продуктов; при контакте с инфицированными  ВИЧ тканями или органами; при неоднократном использовании инструментов, предназначенных для инъекций лекарственных средств, в том числе при внутривенном введении наркотиков.

Третий путь передачи – от инфицированной матери ребенку при беременности, прохождении родовых путей и при грудном вскармливании.

Несмотря на то, что при однократном половом контакте вероятность заражения низкая, половой путь является доминирующим. Заражению способствует наличие у человека заболеваний, передающихся половым путем; наличие хронических воспалительных заболеваний половых органов; наличие микротравм половых органов; частая смена половых партнеров; отсутствие предохранительных средств.

Определить  наличие ВИЧ в организме и поставить диагноз только по внешним  признакам нельзя. Необходимо исследование крови. С момента заражения до появления антител в крови проходит 1-3 месяца. Но в настоящее время используются экспресс-тесты на ВИЧ.

Тестирование  на ВИЧ можно пройти во всех организациях здравоохранения республики.

По состоянию на 1 ноября  в Кобрине и  районе всего зарегистрировано 81 случай ВИЧ- инфицированных, среди которых женщин – 30 человек,

мужчин – 51 человек, в том числе двое детей. заражение произошло половым путём: гетеросексуальные контакты – 59 человек.

гомосексуальные контакты – 2; внутривенное введение наркотиков – 16 человек; внутрибольничное заражение за пределами РБ – 1 человек;

путь передачи не установлен – 1 человек; от матери ребёнку – 2 человека.

 На диспансерном учете у врача-инфекциониста состоит 61 чел. У 19 человек заражение произошло за пределами РБ. Умерло 12 человек, 5 выбыло за пределы района РБ. Среди новых случаев ВИЧ-инфицированных в 2019 году 4 женщины и 9 мужчин. Основные пути заражения в 2019 году – гетеросексуальные контакты, гомосексуальные контакты и инъекционное введение наркотических веществ.

Екатерина КРУПЕНЯ, врач-инфекционист Кобринской центральной районной больницы.

 
 
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