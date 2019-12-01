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Республиканская акция МЧС «Безопасный Новый год!» стартует 2 декабря

02.12.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

        Новый год – один из самых любимых праздников у детей и взрослых. Но даже во время праздничного веселья не стоит забывать о безопасности. Чтобы рождественские и новогодние праздники не были омрачены пожарами и другими чрезвычайными ситуациями, спасатели напомнят и расскажут о правилах в акции «Безопасный Новый год!», которая пройдет в 4 этапа.

        На первом из них – со 2 по 6 декабря – работники МЧС посетят территориальные центры социального обслуживания населения, дома ветеранов и инвалидов, где поговорят с людьми пожилого возраста, а также санатории, где отдыхает данная категория граждан.

        В безопасную программу для пенсионеров войдут интерактивная беседа по ОБЖ, полезные конкурсы и викторины, показ тематических фильмов и роликов.

       Второй этап акции запланирован на период с 9 по 17 декабря. Целевой аудиторией станут учащиеся школ, домов-интернатов. В тематику бесед обязательно войдут правила использования пиротехники, правила поведения на льду, эксплуатации электрооборудования, печного отопления и, конечно же, главные составляющие безопасности детей в период зимних каникул. А к кому-то из многодетных семей даже смогут приехать Дед Мороз, Снегурочка, ростовые куклы и другие сказочные персонажи.

       Примечательно, что серьезный разговор пройдет в игровом формате тематической новогодней программы «Фейерверк безопасности», куда войдет много полезного и интересного. Сюда войдут как история появления пиротехники и интеллектуальные игры, так и квесты на закрепление материала. Таким образом информация будет лучше усвоена как детьми, так и взрослыми. Новинкой этого года станет еще одна инновационная форма работы – театр-экспромт при участии героев мультфильма «Волшебная книга», где каждый юный участник сможет примерить на себя роль Бобра, Зайца, Птички или Волка и попытаться выбраться из опасной ситуации.

       Также акция этого года будет примечательна проведением новой рекламной кампании «Полный отрыв». Суть ее заключается в том, что в учреждениях образования, а также в местах вероятного появления несовершеннолетних (кинотеатры, торгово-развлекательные центры) будут размещаться рекламные объявления в форме руки. На каждом ее пальце указан телефонный номер районного отдела по ЧС. Дозвонившемуся с просьбой о покупке петард ответит работник МЧС и расскажет об опасности использования пиротехники.

       На третьем этапе – с 18 по 24 ноября – в местах продажи пиротехнических изделий появятся Пожарный Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи, которые напомнят покупателям хлопушек, фейерверков и петард о возможных последствиях подобных «развлечений». На этом же этапе десант безопасности «приземлится» на ледовые катки, арены и другие места массового катания. Здесь появится специальная зона активации от МЧС, на которой пройдут конкурсы, викторины.

       Четвертый, финальный этап, станет традиционно самым массовым и пройдет с 26 по 31 декабря. Локацией станут места массового пребывания людей – это открытые площадки, крупные торговые центры, рынки, детские развлекательные центры и т.д. С населением поговорят в максимально доступной форме, поздравят с наступающими праздниками, напомнят правила безопасности, раздадут познавательную наглядно-изобразительную продукцию МЧС, проведут тематические викторины, конкурсы и многое другое.

       На протяжении всей акции спасатели будут активно взаимодействовать со СМИ. Это викторины и акции на радио, публикации в печатных изданиях, сюжеты, видеоролики и бегущие строки на телевидении, а также тексты на интернет-порталах. Приглашаем всех принять участие в акции и провести праздники не только интересно, но и безопасно!

Кобринский РОЧС.

 
 
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Республиканская акция МЧС «Безопасный Новый год!» стартует 2 декабря
 
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