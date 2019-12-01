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Лукашенко улетел с официальным визитом в Сербию

02.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко улетел с официальным визитом в Сербию

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Сербию. Самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

В Белграде Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Сербии Александром Вучичем. Главы государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами. «Особое внимание президенты уделят перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов. Главы государств также обсудят региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках», — сообщили ранее в пресс-службе белорусского лидера.

Программой визита Александра Лукашенко предусмотрена его встреча с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны.

В Белграде 3 декабря также пройдет белорусско-сербский бизнес-форум. Деловые круги обсудят возможности сотрудничества в сферах промышленного производства и машиностроения, сельского хозяйства, нефтехимии, производства продуктов питания, фармацевтики, легкой промышленности, деревообработки и других отраслях. Ожидается, что во время бизнес-форума будут подписаны контракты на поставку белорусской продукции примерно на $100 млн.

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Белорусско-сербский бизнес-форум пройдет в Белграде 3 декабря параллельно визиту Президента Беларуси в Сербию.

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Посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев считает, что белорусско-сербское сотрудничество можно разделить на несколько этапов: были и периоды подъема, и временный холод в отношениях.
 
 

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Новые совместные научно-технические проекты планируется реализовать в области сельского хозяйства и продовольствия, биотехнологий, наноматериалов, лазерных и химических технологий.

 

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Сербию. Самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта Минск, передает...
 
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