Лукашенко улетел с официальным визитом в Сербию

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Сербию. Самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

В Белграде Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Сербии Александром Вучичем. Главы государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами. «Особое внимание президенты уделят перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов. Главы государств также обсудят региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках», — сообщили ранее в пресс-службе белорусского лидера.

Программой визита Александра Лукашенко предусмотрена его встреча с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны.

В Белграде 3 декабря также пройдет белорусско-сербский бизнес-форум. Деловые круги обсудят возможности сотрудничества в сферах промышленного производства и машиностроения, сельского хозяйства, нефтехимии, производства продуктов питания, фармацевтики, легкой промышленности, деревообработки и других отраслях. Ожидается, что во время бизнес-форума будут подписаны контракты на поставку белорусской продукции примерно на $100 млн.

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Белорусско-сербский бизнес-форум пройдет в Белграде 3 декабря параллельно визиту Президента Беларуси в Сербию.

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