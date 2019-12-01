СМИ: импорт электроэнергии из Беларуси в Украину остановлен

Источник материала: Ежедневник



фото: vaden.ru

1 декабря трейдеры остановили импорт электроэнергии из Беларуси.

Об этом изданию «Экономическая правда» сообщил один из участников рынка.

"С часа ночи импорт из Беларуси - ноль, трейдеры перестали импортировать, Беларусь сейчас дороже нашего рынка", - заявил собеседник.

При этом, по его словам, до сих пор в небольших объемах осуществляется поставка электроэнергии из России. В частности, ночью импорт составляет 16 мВт, днем ​​200-300 мВт, при потреблении 16 000-21 000 мВт.

При этом общий импорт э/э в Украину составляет 0,1% -1,7% от потребления.