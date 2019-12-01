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СМИ: импорт электроэнергии из Беларуси в Украину остановлен

02.12.2019 16:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

СМИ: импорт электроэнергии из Беларуси в Украину остановлен

фото: vaden.ru

1 декабря трейдеры остановили импорт электроэнергии из Беларуси.

Об этом изданию «Экономическая правда» сообщил один из участников рынка.

"С часа ночи импорт из Беларуси - ноль, трейдеры перестали импортировать, Беларусь сейчас дороже нашего рынка", - заявил собеседник.

При этом, по его словам, до сих пор в небольших объемах осуществляется поставка электроэнергии из России. В частности, ночью импорт составляет 16 мВт, днем ​​200-300 мВт, при потреблении 16 000-21 000 мВт.

При этом общий импорт э/э в Украину составляет 0,1% -1,7% от потребления.

 
 
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1 декабря трейдеры остановили импорт электроэнергии из Беларуси.
 
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