Источник материала: Газета Авангард

Финальный этап акции «Не прожигай свою жизнь!» в Буда-Кошелевском районе прошел в магазине «Евроопт» города Буда-Кошелево.

В отделе по продаже алкогольной продукции работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводили разъяснительную беседу и призывали покупателей отказаться от пагубной привычки, которая не только вредит здоровью, но и зачастую является причиной пожара и гибелью людей на них.





У входа в магазин спасатели с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных раздавали буклеты «Не прожигай свою жизнь». Рассказывали покупателям о проходящей акции, предлагали принять участие, в тематической викторине и конкурсах «Проверка ловкости», «Твое здоровье», «Забей на сигарету», «Обменяй сигарету на конфету» и оставить автограф с цитатой о вреде курения на ростовой сигарете. А также рекомендовали оборудовать свои домовладения автономными пожарными извещателями и установить на мобильных телефонах приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом».















По информации РОЧС