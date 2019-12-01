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Финальный этап акции «Не прожигай свою жизнь» в Буда-Кошелевском районе прошел в магазине «Евроопт»

02.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Финальный этап акции «Не прожигай свою жизнь!» в Буда-Кошелевском районе прошел в  магазине «Евроопт» города Буда-Кошелево.

В отделе по продаже алкогольной  продукции работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводили разъяснительную беседу и призывали покупателей отказаться от пагубной привычки, которая не только вредит здоровью, но и зачастую является причиной пожара и гибелью людей на них.

Финальный этап акции «Не прожигай свою жизнь» в Буда-Кошелевском районе прошел в магазине «Евроопт»

У входа в магазин спасатели  с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных    раздавали буклеты  «Не прожигай свою жизнь». Рассказывали  покупателям о проходящей акции, предлагали принять участие, в тематической викторине и конкурсах «Проверка ловкости», «Твое здоровье», «Забей на сигарету», «Обменяй сигарету на конфету» и оставить автограф  с цитатой  о вреде курения  на ростовой сигарете.  А также рекомендовали оборудовать свои домовладения автономными пожарными извещателями и установить на  мобильных телефонах  приложение «МЧС Беларуси: помощь рядом».

Финальный этап акции «Не прожигай свою жизнь» в Буда-Кошелевском районе прошел в магазине «Евроопт»
Финальный этап акции «Не прожигай свою жизнь» в Буда-Кошелевском районе прошел в магазине «Евроопт»
Финальный этап акции «Не прожигай свою жизнь» в Буда-Кошелевском районе прошел в магазине «Евроопт»
Финальный этап акции «Не прожигай свою жизнь» в Буда-Кошелевском районе прошел в магазине «Евроопт»
Финальный этап акции «Не прожигай свою жизнь» в Буда-Кошелевском районе прошел в магазине «Евроопт»
Финальный этап акции «Не прожигай свою жизнь» в Буда-Кошелевском районе прошел в магазине «Евроопт»

По информации РОЧС

 
 
Ссылка на источник 53
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Финальный этап акции «Не прожигай свою жизнь!» в Буда-Кошелевском районе прошел в  магазине «Евроопт» города Буда-Кошелево. В отделе по продаже...
 
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