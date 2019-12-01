«Посчитал газон на крыше - это больно». Архитектор показал, какой дом он строит себе в деревне

Источник материала: Tut.by

Белорусский архитектор Андрусь Бездарь из студии ZROBYM architects строит себе дом в деревне под Минском. Весь процесс он снимает на видео и выкладывает в своем видеоблоге . Пятый выпуск он посвятил подробному рассказу о силовом каркасе, заполнении стен и особенности монтажа стеклопакетов в каркасных домах. А также объяснил, как не бояться плоских крыш и как можно устроить на них сад.



Фото предоставил Андрусь Бездарь

В предыдущих выпусках блога Андрусь рассказывал подписчикам о проекте дома, о выборе участка, бурении скважины, попытке сделать пруд и процессе сборки силового каркаса.

Ранее говорилось, силовой каркас собран из клееного бруса. Там, где будут глухие стены, проемы заполнили досками естественной влажности 200×50 мм.

Андрусь объяснил, почему сделал такой комбинированный вариант, а не просто каркасник. Дело в том, что в доме есть большие пролеты, которые будут заполняться стеклопакетами, и клееный брус там необходим, так как дает минимальную усадку. Применение доски естественной влажности для заполнения глухих позволит существенно сэкономить.





Дерево высохнет к моменту завершения строительных работ и тогда внутрь будет заложен утеплитель толщиной 200 мм. Снаружи стены будут дополнительно обшиты утеплителем (50 мм) или древесно-волокнистой плитой.

Дерево, каким бы оно не было, нужно защищать. Андрусь рассказал, что слегка почерневшие деревянные конструкции пришлось отбеливать и пропитывать барохромом от горения и гниения. Причем пропитку всего каркаса делали три раза. Архитектор пришел к выводу, что если заказывать каркасный дом, то лучше заказывать готовый домокомплект фабричного изготовления.

Архитектор рассказал об особенностях установки стеклопакетов в фахверковом доме. В готовом виде они будут отделяться друг от друга тонкими импостами и выглядеть как одна сплошная стеклянна стена.

Стропильная система плоской кровли уже собрана.

— Люди в Беларуси с недоверием относятся к таким крышам, боятся что она протечет, не выдержит веса снега и что она будет дороже, — говорит Андрусь. — Третье опасение вполне оправдано — она реально дороже. У скандинавов есть такая философия, что если ты под строительство забираешь часть земли, то ты должен это компенсировать — например, высадить траву на крыше. Я на свой собираюсь сделать газон со злаковыми травами.





Изначально планировалось, что вся территория крыши будет травяной, но когда все посчитали, то, по признанию архитектора, «стало очень больно». Поэтому насаждения на крыше появятся в виде полосы только по ее периметру в лотке с грунтом. Остальная площадь крыши будет использоваться для отдыха.

Конструкция крыши такая же как и у стен каркасного дома: пароизоляция, 30 см утеплителя, супердиффузионная мембрана, разуклонка для отвода влаги, по ней — ЦСП и мембрана ПВХ.

Внутри дома будет еще и атриум с деревом. Правда, у Андруся сомнения — высаживать дерево сейчас, или уже по концовке всех строительных работ.

Больше информации — в видеоблоге: