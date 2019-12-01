Дочь Пескова запустила свою маску в Instagram (с теми самыми усами)

Источник материала: Tut.by

Необычные маски в Instagram продолжают набирать популярность. Вчера дочь пресс-секретаря президента России — Елизавета Пескова — представила свою маску, сделанную в виде знаменитых усов своего отца. Их уже успела «примерить» вся семья, в том числе сам Дмитрий и его жена Татьяна Навка, пишет spletnik.ru.

— Нос у меня и так папин. А вот усы теперь могу примерить благодаря своей первой маске, — написала в сторис Елизавета.

Чтобы получить себе такую же авторскую маску, достаточно просто подписаться на ее создателя. После подписки все маски автора будут доступны бесплатно и добавятся в сторис автоматически.

Кстати, у знаменитых усов пресс-секретаря Владимира Путина есть даже свой телеграм-канал и Twitter-аккаунт «Усы Пескова» (более 450 тысяч фолловеров), посвященный политическому юмору.