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Как будут взимать дорожный налог – минфин рассказал

02.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

«Дорожный сбор» отвяжут от техосмотра. Что еще изменится? Министерство финансов подготовило проект указа об изменении существующей системы уплаты госпошлины за допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Предполагается ввести вместо госпошлины плату, которая будет носить неналоговый характер, в том же размере, который действует сейчас. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал министр финансов Максим Ермолович.

 

Как будут взимать дорожный налог – минфин рассказал

 

— Мы упорядочили льготы, создали механизмы стимулирования граждан на уплату этого сбора на длительный период. Предоставили право гражданам уплачивать этот сбор на минимальный срок – один месяц. И он отвязан от технического осмотра автомобиля, — рассказал министр. —  С другой стороны, государство усиливает контроль за этими платежами.

Некоторые считают, что этот механизм достаточно сложный. И самым простым и справедливым считают включение всей финансовой нагрузки по дорожному строительству в стоимость автомобильного топлива через увеличение акцизов либо введение как-то дополнительного налога на автомобильное топливо.

Рост цены в этом случае составил бы более 10 копеек на литре.

— И вся эта нагрузка, которая составляет сотни миллионов рублей, через топливо распределяется практически на все перевозимые товары, включая продовольственную группу. Соответственно, это приведет к общему росту цен на продовольственные товары. То есть люди, у которых нет автомобилей, заплатят этот сбор. — объяснил министр. — У которых есть автомобили – заплатят и через топливо, и через продукты питания.

По его мнению, эта система в конечном итоге для граждан будет наименее справедливой: «Мы потом не будем понимать, кто в итоге заплатит эту государственную пошлину».

— Думаю, что пройдет еще одно обсуждение, на котором будет принято окончательное решение, — подвел итог министр финансов.


 
 
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  «Дорожный сбор» отвяжут от техосмотра. Что еще изменится? Министерство финансов подготовило проект указа об изменении существующей системы уплаты госпошлины...
 
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