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Снег и чуть-чуть мороза – погода в Горках на неделе

02.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Ну вот и зима началась. Как вам ее первый день, понравился? На этой неделе синоптики обещают всего понемножку — мороз, оттепель и настоящую метель ближе к выходным.

 

Снег и чуть-чуть мороза – погода в Горках на неделе
www.instagram.com/lavrenova8265

 

Завтра, 3 декабря, будет пасмурно и около -2 °С. В первой половине дня не исключен снегопад.

4 декабря прогнозируют мокрый снег и порывы ветра, −3…+1 °С.

5 декабря характер погоды существенно не изменится — ветер, снег, пасмурно.

В пятницу, 6 декабря, небо прояснится, а ночью возможен снег, −2…+1 °С.

 


 
 
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  Ну вот и зима началась. Как вам ее первый день, понравился? На этой неделе синоптики обещают всего понемножку — мороз, оттепель и настоящую метель ближе к...
 
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