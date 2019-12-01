Снег и чуть-чуть мороза – погода в Горках на неделе

Источник материала: Горецкий вестник

Ну вот и зима началась. Как вам ее первый день, понравился? На этой неделе синоптики обещают всего понемножку — мороз, оттепель и настоящую метель ближе к выходным.







Завтра, 3 декабря, будет пасмурно и около -2 °С. В первой половине дня не исключен снегопад.

4 декабря прогнозируют мокрый снег и порывы ветра, −3…+1 °С.

5 декабря характер погоды существенно не изменится — ветер, снег, пасмурно.

В пятницу, 6 декабря, небо прояснится, а ночью возможен снег, −2…+1 °С.