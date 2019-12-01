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Водолазы извлекли тело утонувшего подводного охотника
02.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
После полудня 2 декабря спасатели извлекли из воды тело дайвера в водолазном костюме. Родственники на месте опознали 36-летнего жителя Слуцка Виталия Чернова.
30 ноября мужчина отправился на подводную охоту, на следующий день начались поиски случчанина. Водолазы областного ОСВОДа обнаружили тело в реке Свельга неподалёку от деревни Великий Быков Слуцкого района, но достать его из воды не удавалось.
При проведении спасательных работ
Случчанин профессионально занимался подводной охотой, не употреблял спиртное. У него осталась супруга и трое несовершеннолетних детей.
Следственный комитет проводит проверку по обоим фактам гибели людей.
— По данным следствия, 30 ноября в правоохранительные органы обратились родственники 36-летнего рыбака, которые сообщили о его безвестном исчезновении после ухода на подводную рыбалку. В ходе проведения поисковых мероприятий 1 декабря тело мужчины обнаружено подо льдом в реке Сивельга около деревни Великий Быков Слуцкого района. Во время проведения операции по извлечению тела рыбака погиб один из водолазов поисковой группы Минской областной организации ОСВОД, —
На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти мужчин. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Осенью 2016 года в этих местах также утонул подводный охотник, 31-летний житель Слуцка.
Администрация SlutskGorod приносит свои соболезнования близким и родственникам погибших мужчин.
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После полудня 2 декабря спасатели извлекли из воды тело дайвера в водолазном костюме. Им оказался 36-летний житель Слуцка Виталий Чернов.
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