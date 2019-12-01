Водолазы извлекли тело утонувшего подводного охотника

Источник материала: Слуцк Город





После полудня 2 декабря спасатели извлекли из воды тело дайвера в водолазном костюме. Родственники на месте опознали 36-летнего жителя Слуцка Виталия Чернова.

30 ноября мужчина отправился на подводную охоту, на следующий день начались поиски случчанина. Водолазы областного ОСВОДа обнаружили тело в реке Свельга неподалёку от деревни Великий Быков Слуцкого района, но достать его из воды не удавалось.

При проведении спасательных работ погиб 53-летний водолаз ОСВОДа. К этому времени уже темнело, поэтому извлечение тела Чернова пришлось перенести на понедельник.

Случчанин профессионально занимался подводной охотой, не употреблял спиртное. У него осталась супруга и трое несовершеннолетних детей.

Следственный комитет проводит проверку по обоим фактам гибели людей.





— По данным следствия, 30 ноября в правоохранительные органы обратились родственники 36-летнего рыбака, которые сообщили о его безвестном исчезновении после ухода на подводную рыбалку. В ходе проведения поисковых мероприятий 1 декабря тело мужчины обнаружено подо льдом в реке Сивельга около деревни Великий Быков Слуцкого района. Во время проведения операции по извлечению тела рыбака погиб один из водолазов поисковой группы Минской областной организации ОСВОД, — сообщили в официальном Телеграм-канале СК РБ.

На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти мужчин. Все обстоятельства произошедшего выясняются.





Осенью 2016 года в этих местах также утонул подводный охотник, 31-летний житель Слуцка.













Администрация SlutskGorod приносит свои соболезнования близким и родственникам погибших мужчин.



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