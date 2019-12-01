«Зачем было государству продавать такое прибыльное предприятие?» Жители Березы о том, как «Савушкин» купил их гордость

Источник материала: Виртуальный Брест

Многие любители «Активила» и сырков из Березы успели заметить, что на упаковке вместо привычного логотипа «Березка» теперь красуется «Савушкин». Два месяца назад частный «Савушкин продукт» окончательно поглотил Березовский сыродельный комбинат, до этого выкупив контрольный пакет акций у государства.





Это событие вызвало массу вопросов и очень разных эмоций у березовчан.

Что произошло?

17 октября прошлого года на сайте Брестского облисполкома появилась новость о продаже принадлежавших государству 386,3 тыс. акций (почти 63%) ОАО «Березовский сыродельный комбинат» — одного из крупнейших производителей молочных продуктов в стране, входящего в десятку самых рентабельных предприятий отрасли. В сообщении говорилось, что договор купли-продажи заключили еще 18 сентября. Цена составила чуть больше 86,3 млн рублей (на сайте говорится, что она рыночная). Продали сыродельный комбинат без аукциона «по согласованию с президентом Беларуси». По данным на конец 2018 года, государство осталось владельцем только 10 акций предприятия, что составляет 0,0016% от доли уставного фонда.

Среди условий покупки были инвестирование в завод 20 млн рублей через покупку акций дополнительного выпуска. Также компания обязана на протяжении четырех лет, с 2018-го по 2021-й, сохранить прежнее количество работников и не снижать им зарплату. Кроме того, до 1 января без согласования с исполкомом на Березовском сыродельном комбинате нельзя изменять основную деятельность, а также принимать решение о ликвидации производства.

«Владимир Григорьевич все говорил, что как уйдет, так точно завод продадут»

За этим сухим сообщением от исполкома стоит долгая история борьбы за Березовский сыродельный комбинат. Дело в том, что «Савушкин продукт» еще с 2011 года начал скупать акции комбината. Доля «Савушкина» на тот момент составляла 13,6%, потом была покупка почти 63% акций, принадлежавших государству, а затем компания неоднократно заявляла, что будет докупать акции комбината.





Кстати, если посмотреть финансовые отчеты «Савушкина продукта» и Березовского сыродельного комбината, то можно увидеть интересную вещь. Сыродельный комбинат практически каждый год платил дивиденды по своим акциям. К примеру, в прошлом году на одну простую акцию приходилось по 7,7 рубля. А вот «Савушкин продукт» дивидендов по своим акциям не начислял .

— На Березовский сыродельный комбинат они положили глаз уже давно, — говорит один из работников предприятия. — Но дело в том, что наш бывший директор Владимир Григорьевич Попеня сопротивлялся. Он сопротивлялся до последнего, и, поскольку был довольно авторитетной фигурой, как-никак больше 30 лет руководил предприятием, к его мнению в облисполкоме прислушивались. Владимир Григорьевич все говорил, что как уйдет, так точно завод продадут «Савушкину».





Фото: produkt.by

Он считал, что цена 86,3 млн рублей — это в несколько раз ниже реальной рыночной стоимости. Говорил, что государство сильно потеряет от этой сделки.

Но в 2018 году с Владимиром Попеней, которому на тот момент было 66 лет, не продлили контракт. Вместо него с апреля 2018-го заводом стал управлять Геннадий Мороз, бывший директор Пинского молочного комбината и филиала «Савушкина продукта» в Столине. Новый директор отработал меньше полугода, и на сайте Брестского облисполкома появилась информация о продаже комбината.





— Самое интересное, говорят, что районные власти никак не пытались отстоять комбинат. Они просто согласились с решением Бреста, хотя это, скорее всего, большая потеря для местного бюджета, — объясняет наш источник.

Процесс реорганизации Березовского сыродельного комбината завершился 1 октября этого года. В этот же день, по данным сервиса проверки контрагентов kartoteka.by , ОАО «Березовский сыродельный комбинат» был исключен из единого государственного регистра.





Комбинат стал производственным филиалом ОАО «Савушкин продукт» в Березе с цехом в Ивацевичах. Филиал комбината в Иваново стал филиалом «Савушкина продукта». Закончилась история предприятия, самостоятельно существовавшего с 1944 года.

Напомним, более 90% акций «Савушкина продукта» принадлежит компании «Санта Бремор», которое возглавляет Александр Мошенский.





Александр Мошенский

«Работать стало сложнее, но пока все вроде бы неплохо, а дальше поживем — увидим»

Внешне Березовский сыродельный комбинат выглядит обычно: снуют машины, на территории то и дело появляются рабочие в белой униформе. Даже прежняя вывеска пока на месте. Правда, на флагштоках уже другие флажки.





Сейчас на заводе проходит масштабная реконструкция. «Савушкин продукт» заявил, что готов инвестировать в сыродельный комбинат около $30 млн.

Правда, коллектив поредел. По данным из годового отчета, в конце 2018 года на предприятии, в которое входили также производственный цех в Ивацевичах и филиал в Иваново, работали 1503 человека. В июне БЕЛТА сообщало о 1248 работниках. В октябре стало известно, что на предприятии осталось 1103 человека.

— После реструктуризации производства всем работникам предприятия было предложено заключить новые трудовые соглашения, — говорил профсоюзному изданию председатель профкома Березовского сыродельного комбината Юрий Костенко. — Большинство это сделало — 1103 сотрудника остались работать на комбинате, а 106 человек решили уйти. Но сделали они это по личным мотивам, никакого сокращения на предприятии нет.





Юрий Костенко. Фото: cheese.by

— Вероятно, на принятие решения об увольнении повлияла возможность получить значительную выплату в размере шести месячных окладов, положенную каждому из них в соответствии с коллективным договором. И каждый из уволившихся ее получил, — говорила в начале октября заместитель директора по связям с общественностью «Савушкин продукт» Елена Бабкина.





Елена Бабкина. Фото: chefs.by

— Люди, которые решили отказаться от дальнейшей работы на предприятии, занимали абсолютно разные должности (37 человек — это специалисты, остальные — рабочие). Еще раз повторюсь, что всем без исключения сотрудникам было предложено продолжить работу в компании. Мы ценим людей, ценим их труд, который всегда хорошо оплачивается в нашей компании. Кстати, с 1 ноября у всех сотрудников березовской, ивановской и ивацевичской производственных площадок на 15% увеличится тарифная ставка первого разряда, — добавила она.





Работники сыродельного комбината объясняют: многие уходили, потому что работу предлагали в других филиалах далеко от дома. К примеру, в Ивацевичах, Пинске, Иваново или Бресте.

— Многие уходили, потому что до Иваново ездить 70 километров, до Бреста — 105, а до Пинска — все 110, — говорит один из работников предприятия, Денис. — Были те, кто согласился, есть люди, которые приняли решение переехать. Были те, кто принципиально ушел, некоторые, постарше, просто решили не оставаться.

Все получили выходные пособия, зарплаты за шесть месяцев, выходило по 5000 рублей. Правда, работы в Березе с сопоставимой зарплатой особенно нет. Найди еще такое место где-нибудь. У нас на руки хорошо если 400—500 получишь. После прихода «Савушкина» зарплаты не упали, остались на уровне 800—1100. В ноябре обещали на 15% тарифную ставку поднять. Ну, посмотрим.





— Сейчас на предприятии идет реконструкция, поэтому для многих людей работы нет, — говорит еще один рабочий. — Руководство предлагает ездить на работу в Брест. Правда, почему-то на «Санта Бремор», работать на фасовке рыбы. Забирают в пять утра, везут в Брест, смена около 12 часов — так по графику два через два можно поработать. Кто-то соглашается, но многие — нет, остаются дома за две трети заработка. А так в целом, конечно, стало более жестко с дисциплиной и охраной труда. Постоянно проверяют, что-то не так сделал — снимают процент от премии. Работать стало сложнее, но пока все вроде бы неплохо, а дальше поживем — увидим.





Приход нового собственника работники сыродельного комбината оценивают по-разному, но сходятся во мнении, что покупка была неожиданной.

— Странно все вышло, — рассуждают работники. — И непонятно, почему продали именно Березовский. Почему не какой-нибудь Ляховичский или Кобринский?

Завод ведь очень хорошо работал, несмотря на то что мы целый год были закрыты для российского рынка, все равно была прибыль, зарплаты были самыми большими в районе. Зачем государству было продавать прибыльное предприятие? Ответа нет.





«Обидно, что своего нет. Мы расстроились»

Жители Березы и района говорят, что, как только на сыродельный комбинат пришел «Савушкин продукт», в магазинах города остался только сыр, пропали березовские молоко, кефир, майонез, сметана, масло, творожные сырки и так далее. Вместо привычной «Березки» на полках появилась барановичская, кобринская и ляховичская продукция.

Позже некоторые продукты частично вернулись: что-то под брендом «Савушкин», как сырки и «Активил», что-то под обновленным брендом «Березка».





— Вы знаете, я отношусь к этой покупке негативно, — говорит березовчанка Мария Алексеевна. — Не могу привыкнуть ни к барановичскому, ни к волковысскому молоку. Вкус у них совершенно другой, не такой, как наш. Березовское появилось в бутылках, но и оно не наше, «Савушкин» делает.





— Масло стало совсем другим по вкусу. Вроде бы и бренд «Березка», а упаковка другая и вкус уже не тот. Мы внимательно посмотрели упаковку — а там Пинск, — считает еще одна жительница города. — «Березку» мы брали всегда, ничего другого не покупали. У нас были очень хорошие продукты, теперь совсем не то.





— Свое всегда вкуснее, теперь вот приходится брать кобринское, только оно по вкусу похожее, мы уже все перепробовали, — подтверждает пара пенсионеров. — Обидно, что своего нет. Мы расстроились.





Жительница Березы Анна тоже сожалеет, что не может купить «Березку». Говорит, хотелось бы вернуть все обратно.

— Дело не в том, что мы привыкли, наше и правда было вкуснее. Вот сколько сравниваем, столько и приходим к этому выводу, — считает она. — Да и цены были приемлемыми. Говорят, что сыр наш останется, а больше ничего производить не будут. Кто-то говорит, что кефир вернут. Пока непонятно. Говорят, что сыр будет, а что останется…





— Березовской продукции вообще не осталось. Даже упаковки и производители теперь другие, — объясняет Валентина. — Я, если честно, нейтрально к этому отношусь. Потому что появилось много новой продукции. Появилось больше выбора, есть продукты вкуснее наших. Мне кажется, хорошо, когда такой выбор есть.





— Меня не устраивает, что масло подорожало на 50 копеек, — говорит мама с коляской. — Я только наше березовское брала — все: и молоко, и кефир, и масло — ну все. Теперь беру ляховичское. Что касается самой покупки, то везде идет какая-то реорганизация, всегда при ней есть плюсы и минусы.

Но больше всего жалко, что бренд теперь не будет ассоциироваться с Березой. «Савушкин» все равно ассоциируется с Брестом.

Жалко, потому что в городе гордились сыродельным комбинатом. Про нас знали далеко за пределами страны.





Официально

Мы связывались с бывшим директором ОАО «Березовский сыродельный комбинат» Владимиром Попеней. Общаться на тему покупки комбината он отказывается, как и комментировать что-либо. Кроме того, мы выслали «Савушкину продукту» письмо с вопросами, которые волнуют жителей города, но ответов не получили.

«Без комментариев», — ответили нам на предприятии.

Также буквально за пару дней до выхода статьи мы отправили запрос в Брестский облисполком. Как только мы получим ответ, сразу же его опубликуем.

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