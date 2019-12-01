ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси хотят запретить плату торговле за продвижение товаров при введении госрегулирования цен

02.12.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси хотят запретить плату торговле за продвижение товаров при введении госрегулирования цен. Соответствующий проект указа размещен для общественного обсуждения на сайте МАРТ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

В Беларуси хотят запретить плату торговле за продвижение товаров при введении госрегулирования цен

МАРТ может регулировать цены на социально значимые товары не более 90 дней в течение года. Это делается способами, определенными законом о ценообразовании. Вместе с тем, подобное ограничение розничных цен нивелируется возможностью субъектов торговли получить доходы от поставщиков товаров в виде вознаграждений (бонусы, премии, иные платежи). Торговля получает их по гражданско-правовым договорам, направленным на продвижение товаров.

Продавец (поставщик) может предоставить вознаграждения покупателю за выполнение определенных условий договора или в соответствии с приказом по маркетинговой политике. Такой вид выплат не влияет на изменение первоначальной цены товара, определенной договором поставки, однако в итоге снижает выручку поставщика на сумму бонуса (премии).

"Таким образом, выплата вознаграждений при реализации социально значимых товаров, цены на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли, создает механизм ухода от ограничений", - пояснили в МАРТ.

В этой связи предлагается запретить выплату любых видов вознаграждений за продвижение социально значимых товаров в случае введения государственного ценового регулирования на их отдельные виды.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Беларуси хотят запретить плату торговле за продвижение товаров при введении госрегулирования цен. Соответствующий проект указа размещен для общественного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водолазы извлекли тело утонувшего подводного охотника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика