Вместо фирменной дрели житель Ганцевичей получил... мешочек песка «Стопстресс»

Источник материала: Виртуальный Брест

Вместо оригинальной дрели-шуруповерта Алексей в посылке получил безымянную китайскую дрель и мешочек с песком «Стопстресс».





Параллельно с лжебанкирами активизировались и различные подставные интернет-магазины, предлагающие различные чудеса техники – от фирменных смартфонов до бытовой техники по очень привлекательной цене – в два, а то и в три раза ниже обычной. Причем объяснение своему «сладкому» прайсу они находят весьма правдоподобное.

«Вы же видите, кругом по интернету и телевидению крутят рекламу про «черные пятницы». Вот и у нас тоже колоссальная распродажа со скидками (либо ликвидация склада, коллекции и тому подобные «заманухи». – Г.П.). Так что торопитесь, товара осталось совсем мало! – зазывают торговцы-«филантропы» к себе покупателей. И, к сожалению, такие доверчивые граждане регулярно находятся.

Житель Ганцевичей Алексей (имя по его просьбе изменено), который в конце ноября сам стал жертвой такой мошеннической схемы, решил поделиться с Zarya.by своим печальным опытом совершения покупки в одном из недобросовестных интернет-магазинов, чтобы предостеречь их от пустой траты честно заработанных денег и заодно озвучить имя своего обидчика.

– В конце октября сломалась дрель-шуруповерт, прослужившая мне верой и правдой много лет, – вспоминает Алексей. – По интернету начал просматривать цены на интересующую меня модель известной фирмы «Макита», но ничего устраивающего сразу не нашел. А буквально на следующий день, зайдя на свою страничку в «Одноклассниках», увидел всплывающее окно рекламы сайта, предлагающего нужную мне дрель со скидкой в 50%.

Перейдя по ссылке, Алексей оказался на странице интернет-магазина компании ООО «Доставка в срок», которая зарегистрирована в России. Магазин работает по принципу: оставляешь свой телефон – тебе перезванивают. Он указал на сайте свои данные и действительно, через несколько дней ганцевчанину перезвонили с российского номера: +7 495 2410578.

Продавец рассказал, что стоимость дрели-шуруповерта японской фирмы «Макита», в комплекте с чемоданом для хранения и двумя съемными аккумуляторами с доставкой почтой в Беларусь обойдется в сумму, которая в пересчете на наши деньги составит 108 рублей.

– Это было в два раза дешевле, чем можно было купить в одном известном белорусском интернет-магазине. Поэтому я сразу насторожился и поинтересовался у продавца: не китайская ли это подделка? – продолжает Алексей. – Но меня уверили, что это будет стопроцентный оригинал, а если это окажется не так, то в десятидневный срок смогу вернуть товар и получить свои деньги обратно. Тем более, как сказал продавец, дрель я буду получать на белорусской почте посылкой с наложенным платежом – то есть оплачивать его на месте, а это, по его словам, полностью гарантирует прозрачность сделки. Вот я и поверил. Тем более что это была моя первая покупка через интернет.

Излишняя доверчивость и отсутствие опыта онлайн-покупок сыграли с Алексеем злую шутку. Когда посылка пришла в Ганцевичи, он оплатил 108 рублей и забрал ее. Слышав ранее от знакомых, что, получая посылки из интернет-магазинов, лучше их открывать непосредственно в почтовом отделении, мужчина так и поступил. И увидев ее содержимое – был сильно разочарован.

– Вскрываю на почте посылку – а там вместо мощной и большой «Макиты» какая-то маленькая безымянная китайская дрель и полиэтиленовый мешочек с песком, который положили для утяжеления, – возмущается Алексей. – В придачу эти мошенники оказались со своеобразным чувством юмора. На мешочке с песком было написано: «Авторский подарок – антистресс «Стопстресс». Но мне было совсем не смешно. Я сразу же обратился к работникам почты с вопросом: «Как мне вернуть уплаченные деньги?». Мне вежливо объяснили, что это в данном случае невозможно. По правилам, почта ответственности за содержимое таких посылок не несет, а вскрывать их можно только после внесения оплаты. Забирать или нет – решать вам. Но если внутри оказывается совсем не то, что должно быть, непосредственно к почте претензии предъявлять бесполезно. Не поможет ни снятое видео, ни свидетели – сумма наложенного платежа не возвращается!





Алексей понял, что его обманули, но, придя домой, все-таки написал на сайте интернет-магазина сообщение с описанием того, что произошло. Отослал он смс и на российский номер, с которого ему звонили. Само собой, ответа ганцевчанин не получил, а звонить в Россию не стал – зачем нести еще и пустые траты на международные звонки?

– Посидев в интернете, я нашел об ООО «Доставка в срок» массу негативных отзывов. Жаль, что не сделал этого раньше – сохранил бы свое время и деньги, – говорит Алексей. – Выяснил также, что интернет-магазин у них не один. Нашел еще два сайта, где такая же дрель «Макита» предлагалась со скидкой 45 и 53 процента. Понятно, что эта компания занимается откровенным обманом и мошенничеством, не выполняет свои обязательства и присваивает чужие деньги. Поэтому настоятельно не советую делать у них какие-либо покупки. Да и вообще – в любых непонятных интернет-магазинах, предлагающих нереально низкие цены. Кстати, несколько моих знакомых из Ганцевичей, привлеченных дешевизной, тоже заказали у ООО «Доставка в срок» понравившуюся им технику. И некоторым из них посылки уже пришли на почту. Но теперь, зная про мой случай, никто из них не собирается эти посылки забирать. Так что, хоть расходами на почтовые отправления мы смогли немного наказать мошенников.