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Откуда же взялся автомобиль на встречке, из-за которого произошло ДТП? А вот смотрите...
02.12.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Помните ситуацию с ДТП, которое
Ещё тогда многие предположили, что автомобиль выехал с парковки гипермаркета, но не направо, как положена, а налево. Так и есть на самом деле.
видео -
Напомним, автор
Также мы узнали, куда поехал автомобиль-нарушитель дальше. Будьте осторожны, он всё ещё где-то среди нас!
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Помните ситуацию с ДТП, которое произошло на встречной полосе по ул. Махновича на перекрёстке с Варшавским шоссе? Ещё тогда многие предположили, что автомобиль...
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