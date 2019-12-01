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Откуда же взялся автомобиль на встречке, из-за которого произошло ДТП? А вот смотрите...

02.12.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Помните ситуацию с ДТП, которое произошло на встречной полосе по ул. Махновича на перекрёстке с Варшавским шоссе?

Откуда же взялся автомобиль на встречке, из-за которого произошло ДТП? А вот смотрите...

Ещё тогда многие предположили, что автомобиль выехал с парковки гипермаркета, но не направо, как положена, а налево. Так и есть на самом деле.

видео - wikilink.by

Напомним, автор видео из предыдущей новости уверял, что за рулём автомобиля находилась дама.

Откуда же взялся автомобиль на встречке, из-за которого произошло ДТП? А вот смотрите...

Также мы узнали, куда поехал автомобиль-нарушитель дальше. Будьте осторожны, он всё ещё где-то среди нас!

 
 
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  Помните ситуацию с ДТП, которое произошло на встречной полосе по ул. Махновича на перекрёстке с Варшавским шоссе? Ещё тогда многие предположили, что автомобиль...
 
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