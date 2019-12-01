Праздничный lemon: безлимитный интернет на целый год в подарок

Источник материала: Новости Дзержинска

Для тех, кто хочет провести весь следующий год, не считая гигабайты интернет-трафика, при подключении на тарифы lemon Y и X до 3 января 2020 года, А1 предлагает бесплатный пакет безлимитного интернета на следующие 12 месяцев в подарок.

Так, новые абоненты при подключении к тарифу lemon Y в дополнение к 8 ГБ интернет-трафика и безлимитному доступу на мессенджеры и соц.сети, получают годовой безлимитный доступ в интернет на скорости до 1 Мбит/с. Это позволит пользователям данного тарифного плана комфортно серфить в интернете и социальных сетях, слушать музыку онлайн и совершать видеозвонки и смотреть видео в SD-разрешении.

При выборе lemon X к 20 ГБ интернет-трафика и безлимитному доступу на мессенджеры и соц.сети, новые абоненты получают годовой безлимитный доступ в интернет на скорости до 4 Мбит/с. Этой скорости хватит для просмотра видео в формате Full HD, участия в онлайн-играх и обмена большими файлами.

Кроме того, в тарифные планы lemon включены различные подписки VOKA, которые придутся по вкусу зрителям разных возрастов. Среди дополнительных пакетов – безлимит на музыку в Apple Music, Google Play Music или SoundСloud за 0,90 рубля, а также неограниченный доступ в Youtube по акционной цене 2,90 рубля.

Для абонентов моложе 26 лет на lemon Y и Х стоимость пакета услуг составит 14,80 рубля и 17,80 рубля соответственно. При этом абоненты, достигшие 26-летнего возраста, также могут подключиться на lemon, но оплатив полную стоимость: lemon Y – в 20,90 рубля и lemon X – в 27,90 рубля. Праздничная акция действует при подключении со 2 декабря до 3 января 2020 года.

Подробности – на официальных страницах А1 в социальных сетях «Вконтакте» и Instagram, через удобный онлайн-чат на сайте www.A1.by , паблик-аккаунт A1 в Viber, а также по единому телефону контакт-центра – 150.





