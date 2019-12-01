Как избежать зимнего травматизма

Источник материала: Новости Дзержинска

В связи с похолоданием возрастает опасность отморожения. Отморожению подвергаются кисти, стопы, уши, нос.

При отморожении вначале ощущается чувство холода с наступающим онемением, при котором исчезает вначале боль, а затем всякая чувствительность. Чтобы избежать отморожений и снизить негативное влияние холода на организм следует ограничить нахождение на открытом воздухе при низкой температуре и при повышенной влажности. На морозе не следует стоять на одном месте и тем более в снегу. Обувь не должна быть тесной. Подбирая зимний гардероб, следует помнить, что три тонких свитера защитят от мороза лучше, чем один толстый из-за образующейся в первом случае воздушной прослойки. Стоит исключить употребление алкоголя, который заставляет организм впустую отдавать свое тепло холодному воздуху. Особенно осторожными следует быть людям с хроническими нарушениями кровообращения, особенно нижних конечностей. Они наиболее подвержены негативному влиянию холода.

Если все-таки избежать отморожения не удалось, необходимо оказать пострадавшему первую само- или взаимопомощь: как можно быстрее перевести больного в теплое помещение; снять промерзшую обувь, носки, перчатки; теплой рукой согреть отмороженные участки тела, растереть их мягкой тканью; наложить теплоизолирующую повязку; по возможности поместить конечность пострадавшего в ванну с водой температуры 17 – 180С, постепенно, в течение одного часа, повышать температуру воды до 36 С и проводить массаж; дать горячее питье и уложить в теплую постель; при необходимости доставить больного в медицинское учреждение.

Растирать снегом отмороженные участки тела нельзя, так как при этом усиливается охлаждение, а льдинки ранят кожу, что может привести к инфицированию. При появлении признаков глубокого отморожения (бледная, холодная на ощупь кожа, интенсивная боль, пузыри на коже, участки омертвения тканей, ухудшение общего самочувствия) следует, не занимаясь самолечением, обратиться за медицинской помощью. При транспортировке необходимо принять все меры к предупреждению повторного охлаждения.

Помимо отморожений в зимний период повышается уровень бытового уличного травматизма, связанного с обледенением пешеходных дорог – особенно в период оттепели после сильных заморозков. Нередки падения, ушибы, переломы. Чтобы избежать падений на зимней дороге следует носить обувь с нескользящей подошвой, ходить не быстро, выбирать хорошо освещенные улицы, посыпанные песком или свободные ото льда, не держать руки в карманах – при падении вам будет легче сохранить равновесие и избежать травм головы.

Если вы все-таки упали, медленно поднимитесь, ощупайте конечности, суставы, подвигайте ими. Заподозрить перелом следует при невозможности опоры на ногу, резкой боли даже при незначительном движении, хруст под кожей над ушибом, изменении формы поврежденной конечности, отеке. В таких случаях срочно вызывайте скорую медицинскую помощь.