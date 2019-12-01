Кремль отказался обсуждать с Украиной вопрос Крыма









Отвечая на вопрос о том, какой будет реакция российской стороны, если Зеленский поднимет проблему статуса Крыма в «нормандском формате», Песков сказал журналистам: «Хорошо известная».





«Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Ну и собственно какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях... Никакой здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос», – передает РИА «Новости» слова Пескова.





На уточняющий вопрос о том, не приведет ли это к сворачиванию переговоров, пресс-секретарь Путина ответил отрицательно: «Нет, не приведет».





Отвечая на вопрос о том, как поступит Путин, если Зеленский на личной встрече поднимет вопрос о принадлежности Крыма, Песков отметил, что президент «безусловно даст развернутые, последовательные ответы на все соответствующие вопросы».









Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. В Кремле сообщали, что президенты России и Украины могут провести отдельную встречу на полях саммита, где у них будет возможность обсудить газовый вопрос.





В Кремле заявляли, что Путину и Зеленскому в Париже будет о чем поговорить, «потому что личное общение отличается от телефонного разговора».