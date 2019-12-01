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Пул Первого: президент Сербии лично встретит Лукашенко в аэропорту

02.12.2019 15:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко улетел в Сербию с официальным визитом, о чем сообщила его пресс-служба.


Вучич и Лукашенко, архивное фото

Сообщается, что в Белграде Лукашенко проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. 

На встрече в узком и расширенном составах главы государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами. 

Программой визита также предусмотрена стреча Лукашенко с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны.

В эти же дни в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание ряда коммерческих контрактов и соглашений.

Как сообщает телеграм-канал Пул Первого, Вучич лично встретит Лукашенко в аэропорту, после чего они вместе поедут на возложение венков к Монументу освободителям Белграда.
 
 
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Лукашенко улетел в Сербию с официальным визитом, о чем сообщила его пресс-служба.
 
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