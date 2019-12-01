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Пул Первого: президент Сербии лично встретит Лукашенко в аэропорту
Источник материала: Партизан
Лукашенко улетел в Сербию с официальным визитом, о чем сообщила его пресс-служба.
Вучич и Лукашенко, архивное фото
Сообщается, что в Белграде Лукашенко проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем.
На встрече в узком и расширенном составах главы государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами.
Программой визита также предусмотрена стреча Лукашенко с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны.
В эти же дни в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание ряда коммерческих контрактов и соглашений.
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Лукашенко улетел в Сербию с официальным визитом, о чем сообщила его пресс-служба.
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