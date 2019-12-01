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"Для Турчина это понижение. Какой из него премьер-министр?"

02.12.2019 15:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко отправил первого вице-премьера Турчина руководить Минской областью. Что стоит за этим решением?

"Для Турчина это понижение. Какой из него премьер-министр?"
Политолог Валерий Карбалевич не исключает, что Александр Турчин – главный кандидат на пост премьер-министра после Сергея Румаса, и должность губернатора – новая проверка для чиновника.

Однако руководитель Научного исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук заявил "Белорусскому партизану", что с этим предположением категорически не согласен.

Турчин не потянул

"На самом деле назначение на пост главы облисполкома – это, конечно, очень серьезное понижение. Какой из Турчина премьер-министр? Должность первого вице-премьера требует от человека знаний стратегии, макроэкономики, способности корректировать экономическую политику в свете внешних и внутренних вызовов. 

Если судить по поведению Александра Генриховича и его предложениям – это явно не его. Турчин был вице-губернатором, теперь опять перешел на работу административную, бюрократическую. 

Я так понимаю, что он хороший исполнитель. Думаю, на должности губернатора ему будет гораздо комфортнее, чем на должности первого вице-премьера", – полагает Ярослав Романчук.

Руководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико также не заметил в работе Турчина прорывов. 

"Наблюдал за Турчиным – особых проявлений новаторства за ним не замечал. Может кто-то увидел – я ни разу не обнаружил. Да, он работал с предпринимателями по вопросам либерализации бизнеса, но по моей информации он там был скорее тормозом", – сказал "Белорусскому партизану" Леонид Заико.


Ярослав Романчук считает, что Турчин не проявил себя и в Совете по развитию предпринимательства. Одно время экономист входил в его состав. 

"Думаю, для Турчина станет облегчением и освобождение от поста председателя президентского Совета, поскольку опять-таки эта работа, требующая глубокого знания делового климата, способности вести конструктивный и часто жесткий диалог с вертикалью. 

Александр Генрихович за два года так и не смог превратить данный Совет в полноценный орган защиты прав и интересов предпринимательства. И будет хорошо, если он с этой должности уйдет", – сказал Ярослав Романчук.

Большие сомнения в способностях Крутого

Молодой министр экономики Дмитрий Крутой повышен до первого вице-премьера. Руководитель Научного исследовательского центра Мизеса опасается, что это не скажется позитивно на работе правительства:

"На посту министра Крутой никак себя не проявил. Это человек, которому требуется серьезная аналитическая поддержка, у него не видно системного подхода. Некоторые представители власти высказывались в отношении будущего госпредприятий и приватизации гораздо адекватнее, чем министр экономики.

Если Дмитрий Крутой пойдет на диалог с научным и бизнес-сообществом, усилит себя аналитиками, то тогда, возможно, сможет донести до Лукашенко необходимость реформ, которые, в конце концов, приведут Беларусь к ВВП в 100 миллиардов долларов.

Если же он продолжит действовать как на посту министра экономики – беззвучно, не сопротивляясь решениям и действиям, разрушающим нашу экономику, – тогда его пребывание в должности, возможно, ограничится президентской кампанией. Тогда все поймут, что он, как и Турчин, не тянет эту работу".


Румаса ждет скорая отставка?

Ярослав Романчук считает, что в ситуации стагнации белорусской экономики в руководители правительства требуются радикально новые люди, способные генерировать идеи.

Леонид Заико полагает, что на пост премьер-министра нужен "очень технологически передовой человек", но такого в нынешнем правительстве он не видит. 

Экономист не исключает, что Сергея Румаса уже в следующем году может ожидать отставка: 

"Я думаю, ему самому надоело все это. Даже сказал бы, что такое решение станет облегчением и для него, и для его семьи. Румас – банкир, финансовый менеджер, вернется к спокойной работе с высоким доходом. Не думаю, что ему будет плохо".
 
 
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Лукашенко отправил первого вице-премьера Турчина руководить Минской областью. Что стоит за этим решением?
 
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