Office Life в «Смартлабс», такой человек у них никогда не работал. Как заявилив «Смартлабс», такой человек у них никогда не работал.





Редакции также удалось узнать, что сейчас в «Смартлабс» работает только несколько человек. У них нет даже своего колл-центра. Все звонки обрабатывает другая компания — «Инлайн Телеком Солюшнс».





Как сообщалось, «Инлайн Телеком Солюшнс» является основным учредителей «Смартлабс» (доля в компании 99,9%). Сама она принадлежит кипрской «Силконет Энтерпрайзис Лимитед».





В «Инлайн Телеком» также отрицают, что у них работал человек с такой фамилией.