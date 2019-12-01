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КГБ ошибся? Российская компания опровергает информацию по фигуранту "дела Втюрина"

02.12.2019 15:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В деле о взятках, где одним из обвиняемых проходит бывший силовик Андрей Втюрин, есть фигурант Владимир Казанцев — гражданин РФ, который назван в пресс-релизе КГБ представителем компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком».

Как заявили Office Life в «Смартлабс», такой человек у них никогда не работал.

Редакции также удалось узнать, что сейчас в «Смартлабс» работает только несколько человек. У них нет даже своего колл-центра. Все звонки обрабатывает другая компания — «Инлайн Телеком Солюшнс».

Как сообщалось, «Инлайн Телеком Солюшнс» является основным учредителей «Смартлабс» (доля в компании 99,9%). Сама она принадлежит кипрской «Силконет Энтерпрайзис Лимитед».

В «Инлайн Телеком» также отрицают, что у них работал человек с такой фамилией.
 
 
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В деле о взятках, где одним из обвиняемых проходит бывший силовик Андрей Втюрин, есть фигурант Владимир Казанцев — гражданин РФ, который назван в пресс-релизе КГБ...
 
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