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КГБ ошибся? Российская компания опровергает информацию по фигуранту "дела Втюрина"
Источник материала: Партизан
Как заявили
Редакции также удалось узнать, что сейчас в «Смартлабс» работает только несколько человек. У них нет даже своего колл-центра. Все звонки обрабатывает другая компания — «Инлайн Телеком Солюшнс».
Как сообщалось, «Инлайн Телеком Солюшнс» является основным учредителей «Смартлабс» (доля в компании 99,9%). Сама она принадлежит кипрской «Силконет Энтерпрайзис Лимитед».
В «Инлайн Телеком» также отрицают, что у них работал человек с такой фамилией.
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