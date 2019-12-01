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Амурский тигр, преследующий водителя на заснеженной дороге, попал на видео в России

02.12.2019 16:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Амурского тигра встретил водитель на дороге под Хабаровском: хищник внимательно наблюдал за автомобилем из леса, а затем вышел из зарослей и направился следом за машиной. Редкого зверя удалось снять на видео: посмотрите, как все происходило. Кстати, по данным на осень 2019 года в России обитало всего около 600 амурских тигров.

 
 
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