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Амурский тигр, преследующий водителя на заснеженной дороге, попал на видео в России
Источник материала: Tut.by
Амурского тигра встретил водитель на дороге под Хабаровском: хищник внимательно наблюдал за автомобилем из леса, а затем вышел из зарослей и направился следом за машиной. Редкого зверя удалось снять на видео: посмотрите, как все происходило. Кстати, по данным на осень 2019 года в России обитало всего около 600 амурских тигров.
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Хищник внимательно наблюдал за машиной.
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