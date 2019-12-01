Торговля нашла способ обойти госрегулирование цен. МАРТ намерен закрыть лазейку

Источник материала: Ежедневник



фото: vik-hitline.com

Подготовлен соответствующий проект указа, который размещен для обсуждения на сайте министерства.

Вводить госрегулирование цен на социально значимые товары МАРТ имеет право на срок до 90 дней в году. Однако торговые организации могут нивелировать последствия такого госрегулирования благодаря возможности получить доходы от поставщиков товаров в виде вознаграждений (бонусы, премии, иные платежи). Магазины получают их согласно договорам, направленным на продвижение товаров.

Эти выплаты не влияют на первоначальную цену товара, однако в итоге снижают выручку поставщика на сумму бонуса.

"Таким образом, выплата вознаграждений при реализации социально значимых товаров, цены на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли, создает механизм ухода от ограничений", - пояснили БЕЛТА в МАРТ.

В связи с этим проект указа предусматривает запрет на выплату любых видов вознаграждений за продвижение социально значимых товаров в случае введения государственного ценового регулирования на их отдельные виды.