|
Символ мужества и самопожертвования. 6 военных частей Беларуси получили боевые знамёна
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шесть военных частей Западного оперативного командования получили боевые знамёна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Указ о вручении почётных знаков отличия подписал Президент. Одна из частей – 22 отдельная рота специального назначения, которая базируется в Гродно.
Задача разведчиков выполнять особые военные задачи как в боевое, так и в мирное время. Таких элитных подразделений всего два в нашей стране. Изначально часть была образована из числа воинов-афганцев. На торжественном построении впервые пронесли боевое знамя перед строем. Полотно изготовлено из красного шёлка, надписи сделаны золотыми нитями на белорусском языке.
Дмитрий Эйсмонт, заместитель командира 22 отдельной роты специального назначения Вооруженных Сил Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Шесть военных частей Западного оперативного командования получили боевые знамёна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Указ о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)