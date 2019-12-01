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В Бресте выясняются обстоятельства смерти новорождённого
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 декабря в Бресте умер ребёнок. Выясняются обстоятельства его смерти.
Как
Прибывшая скорая помощь констатировала смерть новорождённого. Для выяснения причины случившегося назначена судмедэкспертиза.
Проводится проверка.
Несколько месяцев назад в Лунинце умер шестилетний мальчик.
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Новости Беларуси. 2 декабря в Бресте умер ребёнок. Выясняются обстоятельства его смерти. Как сообщает Следственный комитет, примерно в полночь местная жительница...
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