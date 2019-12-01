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В Бресте выясняются обстоятельства смерти новорождённого

02.12.2019 16:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 декабря в Бресте умер ребёнок. Выясняются обстоятельства его смерти. 

Как сообщает Следственный комитет, примерно в полночь местная жительница уложила своего ребёнка спать. В восемь утра женщина собиралась покормить сына, но он не подавал признаков жизни. 

Прибывшая скорая помощь констатировала смерть новорождённого. Для выяснения причины случившегося назначена судмедэкспертиза. 

Проводится проверка. 

Несколько месяцев назад в Лунинце умер шестилетний мальчик. 

Ребёнок сказал, что чувствует себя плохо, а после лекарства мальчику стало ещё хуже – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 2 декабря в Бресте умер ребёнок. Выясняются обстоятельства его смерти.  Как сообщает Следственный комитет, примерно в полночь местная жительница...
 
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