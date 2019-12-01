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Найдена необычная птица, которая внешне похожа на покемона
Источник материала: СТВ
В Техасе пользователю Reddit удалось
У животного на одной половине тела оперение, характерное для мужской особи, а на другой – оперение, характерное для женской. Кроме того, у птиц с такой аномалией развития и женские, и мужские половые органы.
В комментариях пользователи добавили, что такие пернатые редко поют, а также практически никогда не ухаживают за другими особями своего вида.
Ранее мы рассказывали о белке-альбиносе, которую сфотографировали в Великобритании.
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