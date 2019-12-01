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На М14 Renault врезался в барьерное ограждение. Конструкция пробила машину насквозь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 декабря примерно в полпервого дня в Минском районе автомобиль врезался в барьерное ограждение.
Как
Водитель получил несовместимые с жизнью травмы, он погиб на месте. Тело мужчины деблокировали спасатели.
Выясняются причины ДТП.
В прошлом месяце в Бешенковичском районе грузовик Renault съехал в кювет.
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Новости Беларуси. 2 декабря примерно в полпервого дня в Минском районе автомобиль врезался в барьерное ограждение. Как сообщает Следственный комитет, 49-летний...
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