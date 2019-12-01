На М14 Renault врезался в барьерное ограждение. Конструкция пробила машину насквозь

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 декабря примерно в полпервого дня в Минском районе автомобиль врезался в барьерное ограждение.

Как сообщает Следственный комитет, 49-летний водитель Renault Megane Scenic двигался по трассе М14. На 32 км машина столкнулась с барьерным ограждением. Конструкция пробила салон иномарки насквозь и вышла через крышку багажника.



Фото: Следственный комитет

Водитель получил несовместимые с жизнью травмы, он погиб на месте. Тело мужчины деблокировали спасатели.

Выясняются причины ДТП.

В прошлом месяце в Бешенковичском районе грузовик Renault съехал в кювет.