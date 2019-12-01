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На М14 Renault врезался в барьерное ограждение. Конструкция пробила машину насквозь

02.12.2019 16:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 декабря примерно в полпервого дня в Минском районе автомобиль врезался в барьерное ограждение. 

Как сообщает Следственный комитет, 49-летний водитель Renault Megane Scenic двигался по трассе М14. На 32 км машина столкнулась с барьерным ограждением. Конструкция пробила салон иномарки насквозь и вышла через крышку багажника. 

На М14 Renault врезался в барьерное ограждение. Конструкция пробила машину насквозь
Фото: Следственный комитет 

Водитель получил несовместимые с жизнью травмы, он погиб на месте. Тело мужчины деблокировали спасатели. 

Выясняются причины ДТП. 

В прошлом месяце в Бешенковичском районе грузовик Renault съехал в кювет. 

Пострадал водитель – подробнее здесь

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Новости Беларуси. 2 декабря примерно в полпервого дня в Минском районе автомобиль врезался в барьерное ограждение.  Как сообщает Следственный комитет, 49-летний...
 
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