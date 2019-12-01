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В Краснополье мужчина поссорился с братом и выстрелил в него из ружья

02.12.2019 15:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В городском посёлке Краснополье Краснопольского района местный житель подозревается в убийстве брата. 

Как сообщает УСК по Могилёвской области, ночью 30 ноября 37-летний мужчина находился дома вместе с 38-летним братом. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. 

В ходе конфликта подозреваемый выстрелил в грудь потерпевшему из незарегистрированного охотничьего ружья. От полученного ранения мужчина погиб на месте. 

В Краснополье мужчина поссорился с братом и выстрелил в него из ружья
Фото: УСК по Могилёвской области 

Прибывшая СОГ осмотрела место происшествия, изъяла оружие и боеприпасы. Фигурант допрошен, продолжаются допросы свидетелей. Назначено проведение ряда экспертиз. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершённое лицом, ранее совершившим убийство». В 2017 году подозреваемый вышел из мест лишения свободы, где находился за убийство и разбой. 

Расследование продолжается. 

Месяцем ранее в Волковысском районе в одном из домов было обнаружено тело мужчины.

В убийстве гражданина подозревался его брат – здесь подробности

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Новости Беларуси. В городском посёлке Краснополье Краснопольского района местный житель подозревается в убийстве брата.  Как сообщает УСК по Могилёвской...
 
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