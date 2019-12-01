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В Краснополье мужчина поссорился с братом и выстрелил в него из ружья
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В городском посёлке Краснополье Краснопольского района местный житель подозревается в убийстве брата.
Как
В ходе конфликта подозреваемый выстрелил в грудь потерпевшему из незарегистрированного охотничьего ружья. От полученного ранения мужчина погиб на месте.
Прибывшая СОГ осмотрела место происшествия, изъяла оружие и боеприпасы. Фигурант допрошен, продолжаются допросы свидетелей. Назначено проведение ряда экспертиз.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершённое лицом, ранее совершившим убийство». В 2017 году подозреваемый вышел из мест лишения свободы, где находился за убийство и разбой.
Расследование продолжается.
Месяцем ранее в Волковысском районе в одном из домов было обнаружено тело мужчины.
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Новости Беларуси. В городском посёлке Краснополье Краснопольского района местный житель подозревается в убийстве брата. Как сообщает УСК по Могилёвской...
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