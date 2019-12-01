В Докшицах госавтоинспекторы контролируют водителей маршрутных автобусов

Источник материала: Новости Докшицы



С 03 по 07 декабря 2019 Госавтоинспекция проводит рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением ПДД водителями маршрутных автобусов.

За прошедшую неделю в Витебской области произошло 271 ДТП с материальным ущербом.

Совершено 6 ДТП, в которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести и 1 человек погиб.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 38 водителей.

За превышение скоростных режимов движения оштрафовано 560 водителей.

Пресечено 74 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления.

Выявлено 220 водителей и пассажиров, проигнорировавших обязательное требование об использовании ремней безопасности.

За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечено 438 пешеходов, из них 155 за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. 44 пешехода находились в состоянии опьянения.