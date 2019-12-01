Источник материала: Новости Волковыска

В мире постоянно растет количество отходов, загрязняющих окружающую среду. Без четкого законодательного инструментария невозможно снизить уровень мусора и увеличить количество вторсырья. В решении проблем экологии заинтересованы все: потребители, государство и бизнес. Подождите-ка, а производителей и предпринимателей спросили? Спросили. 28 ноября на круглом столе «Вторичные материальные ресурсы: повышение эффективности обращения и финансирования» бизнес высказал свое мнение по новым экологическим законопроектам.

Юридические новшества по пластику

В 2020–2021 гг. в Беларуси планируется ввести депозитную залоговую систему согласно проекту Указа Президента Республики Беларусь «О депозитной (залоговой) системе обращения потребительской упаковки». Такое новшество влечет за собой необходимость представителей бизнеса непосредственно участвовать в сборе и утилизации пластиковых отходов, что соответственно увеличит их затраты. К тому же есть новый экологический законопроект: 21 ноября подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2012 г. № 708», сообщает портал коммунальной грамотности.

Разработчики документа предлагают повысить в два раза плату за организацию сбора, обезвреживание и/или использование отходов товаров и упаковки. Сейчас производители и поставщики платят 180 рублей за тонну пластиковых бутылок, лотков и прочей ПЭТ-упаковки. Если постановление примут, с предприятий будут взимать 360 рублей. Деньги от сбора будут поступать на счет ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов». Предполагается, что эти средства полностью пойдут на совершенствование системы сбора пластиковых отходов. Власти хотят экономически стимулировать сокращение необоснованного потребления пластиковых изделий, а также увеличить спрос на экологичные товары. То есть можно рассчитывать на поэтапное снижение использования полиэтиленовой упаковки и ее замещение экологически безопасной из стекла и бумаги или биоразлагаемой с сохранением прежней платы.

В обосновании проекта сказано: «Возможный рост расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство или ввоз полимерной упаковки, товаров в такой упаковке и пластиковой посуды, а также использующих данную упаковку и посуду при производстве товаров, будет компенсирован им потребителями (физические лица), приобретающими товары в полимерной упаковке и пластиковую посуду. При этом потребители имеют возможность выбрать аналогичные товары из бумаги и стекла, в отношении которых плата не изменяется». И бизнес этот вопрос волнует (да и потребителей тоже).

Мнение бизнеса

Участники круглого стола поддерживают инициативу Главы государства по снижению воздействия пластиковых отходов на окружающую среду. Однако у бизнесменов много вопросов, которые они озвучили на мероприятии. Авторы проекта по ДЗС при его разработке учитывали опыт страны-соседки Литвы, где депозитная система начала работать в 2016 году, в результате чего сбор потребительской упаковки вырос. Однако результаты финансово-хозяйственной деятельности управляющей компании депозитной системы, суммарные издержки со стороны производителей и потребителей не оговариваются. Как уточнила представитель ОАО «Пивоваренная компания «Аливария» Алла Летяго, не были учтены различия между странами по плотности населения, активности потребления, логистике, что не позволяет в полной мере увидеть эффективность применения литовского опыта в Беларуси. О том, что предприятиям и общественности не были доведены сведения и статистические данные в полном объеме, упомянули и представители УП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», ООО «РеПлас-М», «Ассоциации розничных сетей», Союза «Гильдии пивоваров», ЧУП «Дарида», ЗАО «Бобруйский Бровар» и другие. В частности, их интересовали:

объемы производства, ввоза и реализации на территории Беларуси товаров и упаковки, подлежащих обороту в ДЗС;

суммы первоначальных инвестиций в основной и оборотный капитал участников ДЗС;

потребности в средствах технического обеспечения (площади, транспорт, оборудование) и др.

Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец высказал общую мысль, что для выработки собственного мнения у бизнеса нет разработанных положений или инструкций, которые бы в полной мере определяли экономически и экологически обоснованные нормы и регламенты функционирования ДЗС. Также участников интересовал вопрос формирования бюджета на внедрение депозитной системы в 170 миллионов рублей в год: какие именно затраты в него включены и на что — представители министерств пока не ответили. Сомнение вызывает и прозрачность самой системы. Исполнительный директор «Ассоциации розничных сетей» Наталья Шаблинская отметила:

– Слишком много вопросов: суммы издержек, какое ПО будет использовано для кассовых аппаратов, его разработчик и стоимость, какие тароматы нужны. Ведь потребуется и новый персонал по обслуживанию данных устройств, а это дополнительные затраты на заработную плату. Мы не готовы.

Несмотря на большое количество вопросов, представители бизнеса считают, что до 2035 года увеличить использование стекла в бутилировании продукции для пивобезалкогольной отрасли до 40 % – вполне реально. Однако с учетом внушительного количества недоработок предприниматели предлагают сместить сроки вступления в силу Указа на 18 месяцев с момента официального опубликования. Было выдвинуто также предложение реализовать пилотный проект по внедрению депозитной системы в одном или нескольких районах для того, чтобы отработать технологию ДЗС, оценить риски и затраты, проанализировать влияние на товарные рынки и конкуренцию, проследить потребительское поведение.

Что касается увеличения платы за организацию сбора, обезвреживание и/или использование пластиковой упаковки в два раза, то предприниматели однозначно против. Ведь как ни крути, производители будут вынуждены поднять цены на товары, что ударит по кошелькам белорусов и снизит интерес к товарам с повышенной стоимостью. Можно ли говорить о создании искусственных условий, вынуждающих потребителей отдавать предпочтение определенному виду товаров? Не мешает ли это рыночной конкуренции и свободе выбора каждого покупателя?

Участники круглого стола выразили мысль, что данный проект противоречит Декрету Президента Республики Беларусь и ряду других законодательных актов, направленных на ограничение роста индекса потребительских цен. Сомнения вызывает отсутствие в обосновании указания на то, что процент сбора тары увеличится. Таким образом, можно сказать, что к повышению сбора до 360 рублей за тонну бизнес относится негативно и предлагает привязать изменение размера сбора за переработку отходов упаковки к одному из следующих показателей – уровню изменения индекса потребительских цен за определенный период (инфляции) или реальному количеству собранной и переработанной тары конкретным производителем.

Можно предположить, что вслед за первым состоявшимся круглым столом состоится еще не один диалог бизнеса и государства.