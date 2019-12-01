Источник материала: Новости Волковыска

Министр внутренних дел Юрий Караев считает главным показателем хорошей работы милиции отсутствие жалоб со стороны населения и количество профилактических бесед. Об этом он рассказал 1 декабря в эфире телеканала ОНТ.

«Я встречался с младшим начальствующим составом ГАИ республики. И предельно просто и ясно сформулировал так: мне абсолютно все равно, сколько административно задержанных, каких поймали пешеходов, не так перешедших дорогу. Эти цифры меня не волнуют. Меня волнует первое: отсутствие жалоб на вас, что кто-то вел себя грубо, нетактично. Показателем может быть количество профилактических бесед, которые вы провели», – сказал Юрий Караев.

Сейчас дорабатывается инструкция, по которой предполагается перейти на балльную систему оценки служебной деятельности, при которой баллы будут начисляться по серьезности правонарушений. В связи с этим, заметил Министр, в некоторых СМИ была критика, связанная с тем, что якобы мелкие преступления не будут раскрывать. По его словам, в таких подразделениях, как уголовный розыск, нет мелочевки. «Там, где нужно отреагировать на заявление гражданина (кражу особенно), нет мелочевки, – сказал он. – Я имел в виду такие направления, как наркоконтроль: чтобы баллы начислялись тому, кто взял крупную партию (с ее весом или стоимостью определимся), а не несколько наркоманов, которые сами для себя приобрели».

В наркоборьбе милиция нацелена на раскрытие крупных каналов поставок, задержание организаторов. «Ориентируем бойцов на то, чтобы они гонялись не за мелкими сбытчиками, а за теми, кто поставляет, чтобы перекрыть эту трубу в самом ее широком месте», – сказал он. По словам Министра, нужно четко разделять тех, кто хладнокровно стремится обогатиться, создает нарколаборатории, привозит наркотики в страну, калечит жизни и судьбы и тех, кто единожды оступился.