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Сербский легионер покинул БАТЭ
Источник материала: Tut.by
Сербский полузащитник Слободан Симович покидает БАТЭ после двух сезонов в клубе,
Симович перешел в БАТЭ в сезоне-2018. За два года провел 10 матчей в чемпионате. Результативными баллами не отметился. При этом довольно продолжительное время серб пропустил из-за травм.
Ранее в Беларуси Слободан Симович играл за минское «Динамо»,
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Сербский полузащитник Слободан Симович покидает БАТЭ после двух сезонов в клубе, сообщает Tribuna.com. Эту информацию подтвердили SPORT.TUT.BY источники, знакомые с...
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