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Сербский легионер покинул БАТЭ

02.12.2019 17:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сербский полузащитник Слободан Симович покидает БАТЭ после двух сезонов в клубе, сообщает Tribuna.com. Эту информацию подтвердили SPORT.TUT.BY источники, знакомые с ситуацией.


Фото: Reuters

Симович перешел в БАТЭ в сезоне-2018. За два года провел 10 матчей в чемпионате. Результативными баллами не отметился. При этом довольно продолжительное время серб пропустил из-за травм.

Ранее в Беларуси Слободан Симович играл за минское «Динамо»,

 
 
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Сербский полузащитник Слободан Симович покидает БАТЭ после двух сезонов в клубе, сообщает Tribuna.com. Эту информацию подтвердили SPORT.TUT.BY источники, знакомые с...
 
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