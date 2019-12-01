Сербский легионер покинул БАТЭ

Источник материала: Tut.by

Сербский полузащитник Слободан Симович покидает БАТЭ после двух сезонов в клубе, сообщает Tribuna.com. Эту информацию подтвердили SPORT.TUT.BY источники, знакомые с ситуацией.



Фото: Reuters

Симович перешел в БАТЭ в сезоне-2018. За два года провел 10 матчей в чемпионате. Результативными баллами не отметился. При этом довольно продолжительное время серб пропустил из-за травм.

Ранее в Беларуси Слободан Симович играл за минское «Динамо»,