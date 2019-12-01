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Сразу во всем мире лидером проката стал мультик. Вы его уже посмотрели?

02.12.2019 17:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Традиционно по понедельникам AFISHA.TUT.BY делится кассовой историей фильмов в минском прокате. Нас интересуют только самые популярные среди минчан картины. Вот, например, обратите внимание, что сразу во всех столичных кинотеатрах топ-3 — одинаковый: на первой строчке — премьерная анимация «Холодное сердце 2», которая ожидаемо взорвала бокс-офис, второй стала спортивная драма Ford против Ferrari — лидер двух прошлый недель, а на третьем месте — криминальная комедия «Достать ножи».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александр Каленик, TUT.BY
Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 25 ноября — 1 декабря  

SilverScreen

1. Холодное сердце 2
2. Ford против Ferrari
3. Достать ножи
4. Во все тяжкое
5. Давай разведемся!

«КиноМинска»

1. Холодное сердце 2
2. Ford против Ferrari
3. Достать ножи
4. Лев Яшин. Вратарь моей мечты
5. Давай разведемся!

Falcon Club Бутик Кино

1. Холодное сердце 2
2. Ford против Ferrari
3. Достать ножи
4. Аббатство Даунтон
5. Давай разведемся!

«АртКинотеатр»

1. Холодное сердце 2
2. Ford против Ferrari
3. Достать ножи
4. Малефисента: Владычица тьмы
5. Аббатство Даунтон

Мультфильм недели — «Холодное сердце 2»


Кадр из мультфильма «Холодное сердце 2»

Когда: до 14 декабря

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 5,50 рубля

Купить билет

Сиквел «Холодного сердца» зрители во всем мире ждали с трепетом: тизер анимации стал самым популярным анимационным трейлером в истории за первые 24 часа. Мы пророчили ему удачную прокатную историю — ровно так и получилось. В США и Канаде мультфильм тоже приняли на ура. Только за последний уикенд лента заработала 85,3 миллиона долларов. И это вообще лучший результат в кассовой истории для выходных на День благодарения — для американцев это важный семейный праздник.

Диснеевский мультик рассказывает историю Анны, Эльзы, Кристофа, его верного оленя Свена и никогда не унывающего снеговика Олафа, которые должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться еще дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

Бонус от AFISHA.TUT.BY — «Прекрасная эпоха»


Кадр из фильма «Прекрасная эпоха»

Когда: до 11 декабря

Где: Falcon Club Бутик Кино, «Беларусь», «Пионер», «Центральный»

Сколько: от 5 рублей

Купить билет

По традиции хотим обратить внимание на фильм, который нельзя пропустить в прокате. Сейчас в кинотеатрах Минска показывают «Прекрасную эпоху» Николя Бедоса. Ее впервые показали в Каннах. Режиссер, который знает о любви вообще все (у него в фильмографии — «Любовь на кончиках пальцев», «Любовь без пересадок» и «Любовь живет три года»), на этот раз выдает трогательное кино о любви ностальгической и на всякий случай напоминает, что вся наша жизнь — театр. И хотя жанрово фильм может показаться комедией, всю дорогу не будет покидать чувство, что где-то вы уже все это видели и даже остро переживали — например, в «Шоу Трумана».

Полный график кинопремьер Минска

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Теги: Минск
 
 
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Традиционно по понедельникам AFISHA.TUT.BY делится кассовой историей фильмов в минском прокате. Нас интересуют только самые популярные среди минчан картины. Вот,...
 
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