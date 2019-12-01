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«Устарели»: Лукашенко изменил границы областей Беларуси

02.12.2019 16:28 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Еще 18 марта Александр Лукашенко подписал указ, которым поменял границы Брестской, Гродненской и Минской областей Беларуси, а также их районов и города Жодино. Теперь документ начал действовать, сообщает Госкомимущество.

Как весной писала пресс-служба президента, границы этих областей устарели. Их установили почти 60 лет назад, в 1950-е годы. Но шло время, строились новые объекты – и границы перестали совпадать с твердыми контурами местности (реками, лесами дорожной сетью и так далее).

Указ Лукашенко установил новые очертания всех этих территорий. А их изменения зарегистрировали в Едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Беларуси. Так, границы Жодино стали точнее, а деревня Корытница из Лидского района перешла в Дятловский район. Площади областей с легкой руки слегка уменьшились: от Минской области отрезали 1780 гектаров, от Бретсткой – 344 гектара, от Гродненской – 199 гектаров.

 
 
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Еще 18 марта Александр Лукашенко подписал указ, которым поменял границы Брестской, Гродненской и Минской областей Беларуси, а также их районов и города Жодино....
 
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