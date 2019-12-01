Как возненавидеть любимую работу

Источник материала: Ежедневник



фото: hsl.guru

Вы когда-нибудь работали в большом коллективе? В крупной корпорации, в статусной компании или просто в коллективе близких единомышленников, в дружной семье коллег?

Не возникало ли у вас ощущение, что адская соковыжималка прекрасного трудового сообщества вытягивает из вас последние капли? Не казалось ли, что у вас появилось слишком много сомнительных «родственников», а ваши кровные родственники, близкие и любимые начали от вас отдаляться?

Однажды моя подруга посетовала на эмоциональное выгорание и заявила о намерении уволиться с престижной должности в известной фирме. Она бежала от огромного бабла, роняя тапки, и это вызвало у меня нехилый когнитивный диссонанс. На такую хлебную должность очередь – семь вёрст до небес!

Рассказ о десятилетней карьере подруги был коротким, как взмах самурайского меча, и сводился к нескольким фразам: «Это моя семья, руководитель – наш отец. Мы – одно целое, от каждого из нас зависит успех общего проекта. Мы должны отдать все силы во имя цели. Я уже не знаю, люблю ли я свою работу, потому что во мне не осталось жизненных сил. Иногда мне кажется, что я её ненавижу». У меня в голове замигала аварийная кнопка и завизжала сирена сигнализации: «Секта!»

Если вы думаете, что секта – это религиозное объединение, то вы заблуждаетесь. В переводе с латыни secta — школа, учение, объединение последователей одной идеи, ведь sequor означает «следую». По сути, секта – это не только религиозная, но и философская, политическая или иная группа, создавшая свою традицию на основе противостояния основному течению. Проще говоря, секта – это новый проект, положивший в основу деятельности особую идеологию и отстроившийся от конкурентов по какому-то признаку. Вы вздрогнули? Подождите, самое интересное – впереди!

Чтобы проект был успешным, имел заметный финансовый или идеологический результат, он должен стать мощной машиной, в которой каждый винтик имеет точную функцию, и все мельчайшие процессы должны быть под жёстким неусыпным контролем. Но если закрутить гайки до предела, механизм долго не протянет, поэтому нужен метод кнута и пряника, система сдержек и противовесов. Вот тут глава корпорации всех построил и отодрал за уши, как щенков, а там проявил благодушие и показал широту души. «Слуга царю, отец солдатам». Вы попадаете на качели, и вас начинает мотать от «он меня ненавидит, он ужасен» до «он щедр и справедлив, он прекрасен». Итак, один из первых признаков секты – расшатывание эмоциональной стабильности.

Есть у секты ещё один важный признак. Глава такого стрёмного объединения – обязательно какая-то сверхличность с прекрасно-туманным прошлым. Он учился, стажировался и работал там, где Макар телят не гонял, то есть, там, где вам не бывать. Он знаком с такими людьми, что вам и не снилось. Он запросто общается с теми, чьи имена произносить, как мёд да пиво пить. Он почти совершенство, почти герой, почти «его величество» в своей профессиональной нише. Короче, от него лучи идут в разные стороны, ему нужно ноги мыть и воду пить, он избранный. И то, что его пресвятая длань с указующим перстом взметнулась на вас, означает, что и вы причислены к лику. В секте каждый адепт чувствует себя сверхценным и удостоенным чести. Кое-кого даже родная мать не одобряла так, как одобряют на этой, мать её, работе!

Секту всегда возглавляет мудрый вождь, наставник, гуру, знающий истину. Такой лидер наделён качествами медиума. Не в том смысле, что он вызывает мертвецов на оперативку, просто он – посредник между своими подчинёнными и неким супер-мега-гипер-вышестоящим лидером федерального или даже мирового уровня. Человечество катится в гнилую яму деградации, конкуренты идут на дно, а тем, кто рядом с супер-пупер-главарём и его невидимым покровителем, обещана нирвана, стабильное повышение зарплаты, карьерный рост и разные плюшки.

И вот ещё что интересно! Мнение такого экстра-предводителя – истина в конечной инстанции. Его точка зрения неоспорима и подлежит принятию на веру. А если кто-то посторонний пытается оспорить его единственно верную точку зрения, это всего лишь доказательство истинности истинной истины. Всезнающий вожак знает, как спасти мир, а заодно и вас, от катастрофы. С ним – спокойно и надёжно, без него – страшно и непредсказуемо. Поэтому увольнение смерти подобно. Вы убеждены, что без корпорации вам хана!

А теперь хочу рассказать вам об инструментах, которые руководители сект используют, чтобы выжать из вас максимум пользы и выгоды. В основе любого метода, который использует секта, лежит манипуляция. Манипуляция – это незаметное, иногда неуловимое насильственное склонение к действиям, которые выгодны секте, но не всегда соотносятся с вашими желаниями, намерениями, стремлениями и убеждениями. А чтобы вы начали делать то, что не хотите, ваш мир нужно перевернуть вверх ногами, то есть, выбить из-под вас опору и заменить новой.

Самая прочная опора - это семья, родственники, друзья и любимые люди. Руководители секты почти всегда пытаются навязать вам мысль, что ваша истинная семья – трудовой коллектив. Вы должны с утра быть на бизнес-завтраке, потом работать до позднего вечера, чтобы возвращаться домой только для сна. Если необходимо, можно заночевать в офисе.

Выходные тоже важно проводить в кругу новой семьи. Такая практика лицемерно именуется «корпоративная этика» или «укрепление корпоративного духа», а по сути, это обесценивание реальных близких отношений, уничтожение эмоциональных связей с родными людьми. По принципу домино рушатся привязанности, хобби, любимые виды отдыха. Вам объясняют, что чёрное – это белое, и со временем вы начинаете в это верить.

Моя подруга сетовала на то, что постепенно начала ставить корпоративные интересы выше личных, пренебрегать общением с родственниками. Она гордилась тем, что заканчивала дела за полночь, а к началу рабочего дня уже была в тонусе, в макияже и в состоянии безграничной преданности общему делу.

Разработчики корпоративных стратегий прекрасно знакомы с основами научной психологии. Чтобы поработить сотрудника, сделать его безвольной марионеткой, они целенаправленно стирают его психологические границы и насаждают эмоциональное слияние с корпорацией. Когда сотрудник перестаёт понимать, где заканчивается профессиональная деятельность и начинается личная жизнь, «я» начинает разрушаться, и его заменяет «мы». Его мир сжимается до пределов компании, где нет друзей, есть только такие же зомби, потерявшие память о том, кто они на самом деле.

Адепт секты должен принадлежать себе как можно меньше и неукоснительно соблюдать стогую корпоративную дисциплину. Так формируется процессуальная зависимость, которая имеет ту же природу, что и химическая зависимость, то есть, алкоголизм, токсикомания и наркомания. Трудоголик – тот же наркоман, только социально одобряемый. Ведь самоотверженный труд всегда был и остаётся в почёте! Только вот почему-то мало кто задаёт себе вопрос: а может, не стоит самого себя отвергать? Может быть, не стоит поддерживать саморазрушение в угоду финансовым интересам чужих людей? Ведь если ваше здоровье рухнет, и вы будете невыгодны корпорации, она выплюнет вас, как отработанный шлак!

Слава Богу, моя подруга вовремя почувствовала тошноту в результате интоксикации нездоровой идеологией. Её личные психологические границы подали сигнал о незаконном вторжении. Необъяснимая ненависть к любимой работе стала проявлением защитной реакции психики. Я поддержала решение подруги разорвать порочную деловую связь.

Мои дорогие, крепче опирайтесь ногами на землю и не теряйте головы! Нет отца, кроме кровного отца. Нет друзей, кроме тех, кого вы выбрали по принципу душевного притяжения. Нет смысла выстраивать близость и привязанность с теми, кто разделяет с вами профессиональную ответственность. Работа – это не отдых, отдых – не работа. Можно любить работу, но настоящий профессиональный успех начинается со способности любить, ценить и уважать себя как личность. Белое – это белое, чёрное – это чёрное. И да будет земля снизу, а небо сверху!

Лиза Питеркина, Сноб