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Почему все так обожали Льва Яшина? 5 крутых историй о легендарном советском голкипере

02.12.2019 17:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 октября советскому вратарю Льву Яшину исполнилось бы 90 лет. В юбилейный год режиссер Василий Чигинский снял фильм о легенде футбола — «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Если отзывы о картине неоднозначные (оценка на «Кинопоиске» — 6,8), то по величию самого Яшина вопросов не возникает. SPORT.TUT.BY собрал несколько историй, чтобы напомнить, почему Лев Яшин — уникум мирового футбола.


Фото: Wikipedia

Был хоккейным и футбольным вратарем

В юности Лев Яшин любил не только погонять футбольный мяч, но и поиграть в хоккей с мячом. Когда страна «заболела» канадским хоккеем с шайбой, Яшин освоил и этот вид спорта.

В профессиональный хоккей Льва Яшина позвал тренер Аркадий Чернышев, который параллельно работал с молодежью футбольного «Динамо».

Он видел, как тяжело молодой Яшин переживает неудачи и ляпы. Тогда Чернышев предложил Льву попробовать себя в нападении хоккейного «Динамо», но тот предпочел игру в воротах. Играл там Яшин чаще по-футбольному — например, по привычке пытался поймать шайбу двумя руками.

Он так и не стал основным голкипером хоккейного «Динамо». Но в 1953-м вместе с командой выиграл бронзовые медали чемпионата СССР и отыграл в воротах победный финал Кубка.

Играл в кепке, которую считал своим талисманом

Вратарская традиция играть в головном уборе пришла из Англии. Считалось, что козырьки помогали голкиперам защищать глаза от солнца и дождя.

До СССР эта мода добралась после Второй мировой войны. Свою первую кепи Лев Яшин получил в подарок от друзей во время турне по Чехословакии. С тех пор кепка стала для советского голкипера своеобразным талисманом.

— Ни за что на свете я с ней не расстанусь, — говорил Яшин в интервью France Football в 1960 году. — Вот уже пять лет, как играю в кепке. А ее предшественница проработала десять лет, но теперь ушла в почетную отставку. Я не рискую надевать ее, так как она залатана. Но я всегда беру ее с собой.

Трепетное отношение Льва Яшина к кепке не преувеличение. После полуфинала Кубка Европы 1960-го болельщики прорвались на поле и сорвали головной убор с вратаря. В раздевалке Яшин чуть не плакал.

— Финал играть, а у меня как на грех ни одной запасной кепки. Врач подбегает, Николай Николаевич Алексеев. Что, спрашивает, Лева, травма? И тут открывается дверь, и в раздевалку входит знакомый полицейский. В руках у него — представляете? — моя драгоценная кепка. Я ему на радостях, по-моему, на всю полицию Марселя автографов нарасписывал, — вспоминал Лев Иваныч.

Отказался перейти в «Реал»

После победы в Кубке Европы 1960-го сборная СССР отмечала триумф в ресторане на Эйфелевой башне. Там присутствовал и президент мадридского «Реала» Сантьяго Бернабеу. Он выражал восхищение понравившимися футболистами, а некоторых даже приглашал в «Реал».

Защитник сборной СССР Виктор Царев так описывал тот день:

— Сантьягу Бернабеу подходил к тем, кто ему понравился и предлагал подписать контракт. Валентин Иванов ему сразу заявил: «Советские не продаются!».

Подойдя к Яшину, Бернабеу вручил ему чистый чек и лаконично попросил:

— Напиши любую сумму. Я подпишу.

Советский голкипер тут же ответил:

— Не принято у нас, чтобы покупали или продавали футболистов. Видимо, еще время не подошло.

Президент «Реала» сыпал аргументами и напоминал, что в Мадриде Яшин сможет играть с Сантамарией, Пушкашем и ди Стефано. Но Лев парировал:

— Я бы с удовольствием поиграл с ними, но не сейчас.

Бернабеу тогда сравнил Льва Яшина с необыкновенной картиной музея Прадо.

— Он бесценен.


Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Источник: kino-teatr.ru

Позже в интервью Лев Яшин отмечал, что даже жалеет футболистов, которые ради заработка вынуждены играть за границей.

На вопрос журналиста France Football, согласился ли бы он играть в Испании, если бы «Реал» предложил сто тысяч, Яшин ответил:

— Я без колебаний отказался бы, так как не представляю себе жизни где-либо, кроме России. Я люблю путешествовать, но всегда испытываю огромную радость, когда возвращаюсь в лоно своей семьи, в круг друзей, в свою страну.

Всю взрослую карьеру Лев Яшин провел в московском «Динамо», отыграв за столичный клуб с 1950 по 1971 годы.

Не страдал от травм, а из напитков предпочитал воду и молоко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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SPORT.TUT.BY собрал несколько историй, чтобы напомнить, почему Лев Яшин - уникум мирового футбола.
 
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